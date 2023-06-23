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SK hynix начинает глобальные продажи скоростного портативного накопителя Beetle X31
Алюминиевый корпус, премиальный дизайн и DRAM кэш.
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После успешного запуска в Южной Корее SK hynix выпустит портативный твердотельный накопитель (SSD) Beetle X31 на глобальном рынке, передаёт TechPowerUp. Это первый портативный SSD компании и выполнен он превосходно: отличный компактный дизайн, алюминиевый корпус, похожий на жука скарабея, высокая скорость и наличие DRAM кэша.

Источник: SK hynix

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Благодаря DRAM буферу, алюминиевому корпусу и продуманным алгоритмам теплового регулирования X31 может обеспечить скорости последовательного чтения и записи до 1,05 и 1,0 ГБ/с соответственно, также производитель говорит о скоростях более 900 МБ/с при непрерывной записи 500 ГБ данных.

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Металлический корпус не только участвует в теплоотводе, но и защищает устройство — X31 прошёл испытание на прочность при падении с высоты два метра. Накопитель помещается на ладони, его размеры составляют 74×46×14,8 мм, вес 53 грамма. SK hynix предоставляет на Beetle X31 трёхлетнюю гарантию. Глобальные продажи начнутся в Северной Америке, Европе, Азии и других регионах через официальных дистрибьюторов компании, в США старт продаж запланирован на июнь.

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#ssd #твердотельные накопители #sk hynix
Источник: news.skhynix.com
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