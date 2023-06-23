Алюминиевый корпус, премиальный дизайн и DRAM кэш.

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

После успешного запуска в Южной Корее SK hynix выпустит портативный твердотельный накопитель (SSD) Beetle X31 на глобальном рынке, передаёт TechPowerUp. Это первый портативный SSD компании и выполнен он превосходно: отличный компактный дизайн, алюминиевый корпус, похожий на жука скарабея, высокая скорость и наличие DRAM кэша.

реклама

Благодаря DRAM буферу, алюминиевому корпусу и продуманным алгоритмам теплового регулирования X31 может обеспечить скорости последовательного чтения и записи до 1,05 и 1,0 ГБ/с соответственно, также производитель говорит о скоростях более 900 МБ/с при непрерывной записи 500 ГБ данных.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -40% на 50" 4K TV = 25 тр -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Металлический корпус не только участвует в теплоотводе, но и защищает устройство — X31 прошёл испытание на прочность при падении с высоты два метра. Накопитель помещается на ладони, его размеры составляют 74×46×14,8 мм, вес 53 грамма. SK hynix предоставляет на Beetle X31 трёхлетнюю гарантию. Глобальные продажи начнутся в Северной Америке, Европе, Азии и других регионах через официальных дистрибьюторов компании, в США старт продаж запланирован на июнь.