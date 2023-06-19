Когда оперативная память DDR5 только начинала завоёвывать рынок, говорили о появлении в обозримом будущем модулей DDR5-12000. Производители быстро нарастили скорость и потребителям уже доступны модули со скоростью 8000 МТ/с и чуть более, но до 12000 ещё немалый путь. К этой отметке пока что движутся только профессиональные оверклокеры, ещё один шаг на пути сделал мастер HiCookie, ему удалось разогнать модуль DDR5 до частоты 5627,3 МГц (11254 МТ/с), сообщает TechPowerUp со ссылкой на компанию Gigabyte, материнская плата и память которой использовалась для достижения этого рекорда.
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В составе стенда использовались: процессор Intel Core i9 13900K, неназванный модуль памяти Gigabyte DDR5 16 ГБ, а также материнская плата Gigabyte Z790 Aorus Tachyon. Пользуясь случаем компания отмечает основные преимущества данной платы, разработанной специально для энтузиастов и оверклокеров: усовершенствованный полностью цифровой дизайн схемы питания, оптимизированная трассировка дорожек памяти с дополнительной защитой от помех, встроенные возможности для разгона, включая различные элементы управления и точки для замеров напряжения.
- Источники
- Gigabyte
- TechPowerUp
- HWBOT