Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
В MemTest86 10.5 появилась поддержка нескольких конфигураций, расширены возможности мониторинга
Также исправили много ошибок и недочётов.
рекомендации
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Разработчики PassMark Software выпустили обновление MemTest86 10.5 — известной программы для тестирования оперативной памяти. Как отмечает Deskmodder, в списке изменений расширение возможностей и множество доработок. Добавлена поддержка вывода таких параметров оперативной памяти, как тактовая частота, тайминги, напряжения и количество задействованных каналов (набор совместимых чипсетов ограничен), а также SPD параметров XMP 3.0 профилей DDR5 оперативной памяти. Новая версия программы поддерживает создание набора конфигураций с помощью одного файла настроек, пользователь может выбирать нужную конфигурацию для тестирования.

реклама

В числе исправлений и улучшений: теперь на тестовом экране отображаются настроенные параметры оперативной памяти, а не значения из SPD или SMBIOS; для создания отчётов доступен список всех поддерживаемых профилей SPD; добавлена поддержка EСC для Intel Raptor Lake, мониторинг температуры для Intel Broxton; уменьшено время выполнения теста Hammer; исправлена ошибка в бенчмарке Block Test и другие недочёты, полный список доступен в примечаниях к выпуску.

Источники
PassMark
Deskmodder
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ddr4 #ddr5 #бенчмарки #оперативная память #memtest86 #passmark #проверка #стабильность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Рекомендуемые требования Starfield на ПК включают RTX 2080 и Core i5-10600K
Cyberpunk 2077 Phantom Liberty в 1080р с трассировкой потребует RTX 3080 Ti или RX 7900 XTX
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

The New York Times: «Аллигаторы» Ка-52 сжигают колонны танков, а умные авиабомбы ломают оборону ВСУ
64
Боец "Север" записал на видео поражение Leopard своим выстрелом из ПТРК Корнет
37
Евгений Пригожин объяснил, почему ЧВК Вагнер не планирует подписывать контракт с МО
48
Spiegel рассказал, на какие уловки идут экипажи танков Leopard, чтобы не идти в контрнаступление ВСУ
8
Почему Израиль не продаст Украине 200 танков Merkava, и как ВСУ получат 200 единиц М84 и Т-80УК
27
Спикер ВВС ВСУ про уничтожение Patriot: Они не знают, что это такое
9
Оверклокер CENS впервые преодолел 3,9 ГГц по GPU с видеокартой iGame RTX 4090 LAB OC от Colorful
1
Российские войска захватили танк Леопард 2А4 и БМП Бредли под Ореховым
30
В Киеве планируют удары ракетами Storm Shadow по аэродромам армейской авиации ВКС РФ
12
Morgan Stanley: серверный сегмент будет основным локомотивом роста выручки NVIDIA в ближайшие пять лет
+
В мобильном приложении домашней системы безопасности нашли крупную уязвимость
+
Российская армия учится на ошибках и меняет тактику - The New York Times
7
Зеленский опроверг уничтожение даже одного ЗРК Patriot
10
Власти обсуждают запрет на параллельный импорт смартфонов Samsung и LG
1
Со спящего 13 лет кошелька было выведено 50 биткоинов
+
Появилось видео попадания корректируемого боеприпаса "Краснополь" в Leopard и Bredley
+
Лавров: окончание СВО будет означать конец глобализации
3
Производители материнских плат обновляют BIOS для поддержки процессоров Intel следующего поколения
+
MSI показала RTX 4060 GAMING и Ventus 2X: от $299 29 июня
2
Минобороны Украины: Украинская армия перехватывает инициативу, но нужно дальнобойное оружие
4

Популярные статьи

Самая горячая сборка лета 2023 года на NVIDIA + Intel за 70 000р для любых игр в разрешении 1080р
34
Крупные фильмы Marvel Interteiment на 2024-2025 год
13
Что будет с экономикой России в 2024 году - моё мнение, рассказываю простыми словами
202
Phenom X4 пятнадцать лет спустя
16
О некоторых мусорных криптовалютах стоимостью от одной миллионной цента
3
Битву за звание лучшей игры года объявляю начатой
15
Сериал Бункер (Silo) - немножко хорошей фантастики
13
Собираю игровой ПК для себя за 100 000р – 4 Тб SSD, Ryzen 7 5800X3D + Radeon RX 6750 XT
13
Танковое кладбище из десятков Леопардов образовалось после атак ВСУ 17-18 июня в Запорожье
18
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
44

Сейчас обсуждают

daring
13:29
Кристиночка это какая рука, правая или левая?
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
Megard
13:28
Уропам не жалко технику НАТО, а НАТО не жалко укропов, идеальное сочетание, они нашли друг друга.
ВСУ могут пересесть на израильские танки "Merkava" и "Магах"
Antichrist606
13:26
В аббривиатуре ВСУ, уже содержится принадлежность к Украине, В-ооруженные/-енные С-илы У-краины.
The New York Times: «Аллигаторы» Ка-52 сжигают колонны танков, а умные авиабомбы ломают оборону ВСУ
swr5
13:26
Капитализация, в дутом не обеспеченным ничем зеленом мусоре. Вся западная экономика это мыльный пузырь который в любую минуту может лопнуть.
За 14 лет капитализация Intel выросла на 20 %, а NVIDIA — в 163 раза
Шешняк
13:25
Когда у тебя ник "космонавт" будет ?
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
Antichrist606
13:24
Ну, украинцев как-бы не пара тысяч, на момент начала СВО свыше 45 миллионов, даже если миллионов 15 ушли за границу, остаётся ещё тридцать миллионов, думаю и так понятно, о чем я.
The New York Times: «Аллигаторы» Ка-52 сжигают колонны танков, а умные авиабомбы ломают оборону ВСУ
Шешняк
13:24
не дроны а спец агенты
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
Megard
13:23
Первые три серии зашли очень хорошо, далее пошла нудятина, сюжет не двигается абсолютно никак.
Сериал Бункер (Silo) - немножко хорошей фантастики
Gенерал
13:22
Я это nickname случайно вообще выдумал , просто я когда пьяный , люблю ставить на кибер-фифа , и я всегда ставлю на чувака с nickname генерал , и он мне денежку зарабатывает. Ps . aiHardBot тоже сильн...
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
Apsheronsky tchai
13:22
Да что там там тебе виднее, ты молодой ещё, поди даже не знаешь, что голуби – это не птицы, а правительственные дроны.
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем