Также исправили много ошибок и недочётов.

Разработчики PassMark Software выпустили обновление MemTest86 10.5 — известной программы для тестирования оперативной памяти. Как отмечает Deskmodder, в списке изменений расширение возможностей и множество доработок. Добавлена поддержка вывода таких параметров оперативной памяти, как тактовая частота, тайминги, напряжения и количество задействованных каналов (набор совместимых чипсетов ограничен), а также SPD параметров XMP 3.0 профилей DDR5 оперативной памяти. Новая версия программы поддерживает создание набора конфигураций с помощью одного файла настроек, пользователь может выбирать нужную конфигурацию для тестирования.

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В числе исправлений и улучшений: теперь на тестовом экране отображаются настроенные параметры оперативной памяти, а не значения из SPD или SMBIOS; для создания отчётов доступен список всех поддерживаемых профилей SPD; добавлена поддержка EСC для Intel Raptor Lake, мониторинг температуры для Intel Broxton; уменьшено время выполнения теста Hammer; исправлена ошибка в бенчмарке Block Test и другие недочёты, полный список доступен в примечаниях к выпуску.

Источники PassMark Deskmodder