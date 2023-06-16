С ростом мощности флагманских видеокарт растут и системы охлаждения, чтобы отвести до 600 Вт тепла от новых GeForce RTX 4090, потребуется массивная и тяжёлая конструкция с крупными вентиляторами. Похоже, звание самой длинной видеокарты может уйти новой модели Zotac, компания представила на китайском рынке RTX 4090 PGF OC — длина этой видеокарты составляет 38,1 см, что отчасти объясняется применением 11-см вентиляторов. В системе охлаждения используется здоровенный радиатор, испарительная камера и девять тепловых трубок.
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Как отмечает VideoCardz, внешне Zotac RTX 4090 PGF напоминает своими формами модели из серии AMP Extreme AIRO, однако для новинки доработали систему охлаждения, представили новую чёрно-белую цветовую схему, а в кожух встроили 4-зонную настраиваемую RGB подсветку. Что может быть важнее для энтузиастов и любителей разгона, подсистема питания видеокарты реализована по схеме 24+4, используется только один 16-контактный разъем питания. Тактовая частота графического процессора установлена на уровне 2580 МГц, её можно повысить до 2625 МГц, переключившись на прошивку с заводским разгоном.
В Китае видеокарта продаётся по цене 17599 юаней, примерно 2470 долларов США или 207000 рублей на момент написания. Один из обзоров видеокарты можно изучить на ресурсе ITHome.
- Источники
- Zotac
- VideoCardz
- ITHome