Ранее подавляющее большинство случаев было связано с оплавлением на стороне видеокарты.

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Ryutaro Uozumi, Unsplash

Проблема с оплавлением кабелей питания и коннекторов 12VHPWR никуда не делась, случаев меньше, поскольку пользователи стали внимательнее и стараются соблюдать все требования и нюансы при подключении и эксплуатации, но периодически в Сети появляются новые печальные истории. Наверняка вы видели много сообщений об оплавлении коннекторов на стороне видеокарты, но бывает, что такое случается и на стороне блока питания. Специалисты Tom’s Hardware обратили внимание на подобный редкий случай, описанный на Reddit пользователем под псевдонимом Shiftyeyes67k.

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Жертвой стал блок питания BeQuiet Dark Power 13 мощностью 1000 Вт, пользователь опубликовал несколько фотографий, на одной из которых показан коннектор с полностью разрушенным рядом силовых контактов +12 В. Разъём на стороне блока питания тоже пострадал, судя по всему, температура была очень высокой, поскольку пользователь понял о проблеме уже по запаху гари, исходящему из блока питания. Подробностей довольно мало, так что неизвестно, должным ли образом был подключён кабель, но данный случай напоминает, что нужно внимательно относиться к подключению не только к видеокарте, но и к блоку питания.

Несколько настораживает один из комментариев, где пользователь Puki- сообщает о выходе из строя модели Pure Power 12 M 750 Вт: «Мой Be Quiet Pure Power 12m 750w вышел из строя через два месяца. Разъем 12VHPWR не расплавился, но сильно пах горелым. Возможно, оплавился внутри БП? Другие разъёмы не пахли. Графическая карта была 4070ti».

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Специалисты Tom’s Hardware обратились за комментариями к компаниям BeQuiet и NVIDIA, но пока не получили ответа. Ранее NVIDIA утверждала, что проблемы с 16-контактным разъёмом питания как правило связаны с ошибками пользователей при подключении.