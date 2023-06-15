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AMD выпустила для Radeon RX 7600 эксклюзивное обновление драйвера с оптимизациями для игры F1 23, сообщает TechPowerUp. Выпуск получил номер 23.10.01.37, он не входит в график релизов основных пакетов программного обеспечения AMD Adrenalin. Помимо игровых оптимизаций, компания решила несколько проблем, характерных для RX 7600: в некоторых приложениях и играх виртуальной реальности производительность могла быть ниже ожидаемой, наблюдались статтеры, также периодически могли возникать сбои в приложении Blender.
Релиз новой гоночный игры F1 23 от Codemasters и EA Sports запланирован на завтра, но покупатели ряда премиальных изданий уже поучили доступ. На OpenCritic игра получила отличный рейтинг, 84 балла. Среди достоинств отмечается отличный сюжетный режим, большое количество улучшений, связанных с вождением и управлением болидом, графика и физика, переработанный интерфейс.
- Источники
- AMD
- TechPowerUp