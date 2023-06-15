Редактор заметок поддерживает форматирование текста и позволяет вставлять изображения.

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Заметки можно открывать и редактировать в оверлее и из основного окна программы

Vavle обновила игровой клиент Steam, внедрив переработанный интерфейс и заметки вместе с другими важными изменениями и нововведениями, которые тестировались в бета-версии приложения с апреля этого года. В интерфейсе приложения используется новый шрифт, заметны изменения в оформлении главного окна и второстепенных диалоговых окон, выпадающих меню, различных кнопок. Среди элементов управления в верхней части окна кнопки для перехода на страницу новостей и быстрого просмотра уведомлений, при наличии уведомлений кнопка подсвечивается зелёным. Можно настроить фильтр уведомлений, выбрав интересующие категории.

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Был полностью переработан внутриигровой оверлей, появилась панель с ярлыками быстрого доступа к информации об игре, достижениям, заметкам, руководствам и обсуждениям, мастерской Steam, скриншотам и другим разделам — при нажатии каждый открывается в новом всплывающем окне. Окна можно перетаскивать, масштабировать и закреплять в игре с возможностью настройки прозрачности. В разделе информации об игре отображается различная игровая статистика пользователя, миниатюры скриншотов, список лучших гайдов от сообщества и играющих друзей. Заметки поддерживают форматирование текста, позволяют вставлять изображения и сохраняются для каждой игры.

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Источники Valve gHacks