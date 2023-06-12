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Веб-браузер Edge отправляет ссылки изображений в Microsoft для работы инструмента супер-разрешение
Может быть, это только на тестовый период.
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В веб-браузере Microsoft Edge тестируется инструмент для улучшения изображений «супер-разрешение» (англ. super resolution). В настоящее время это экспериментальная функция, поэтому она может быть недоступна для всех пользователей. Судя по описанию, инструмент может повышать чёткость и резкость изображений, улучшать контраст, автоматически корректировать цвета. Очень полезное нововведение, но пользователям, обеспокоенным конфиденциальностью, может не понравиться, что для улучшения изображений ссылки на них отправляются в Microsoft. Внимание на это обратили специалисты Neowin, в новой версии Edge на канале Canary компания уточнила особенности работы технологии.

«URL адреса изображений будут отправляться в Microsoft, чтобы обеспечить работу супер-разрешения»
Источник: Neowin

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Проблема в том, что супер-разрешение включается по умолчанию, поэтому некоторые пользователи могут не придать должного внимания новой функции или вовсе не заметить её появления, дав браузеру разрешение на отправку ссылок изображений в Microsoft для обработки и улучшения. Поэтому нужно быть начеку и, если такая схема работы инструмента вас не устраивает, отключить его при первом появлении. Хотя совсем отключать супер-разрешение не обязательно, Microsoft сделает настройку гибкой за счёт возможности создания чёрных и белых списков, но их нужно не забыть настроить.

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Специалисты отмечают, что в Microsoft Edge есть инструмент масштабирования видео Video Super Resolution (VSR) с применением искусственного интеллекта, для его работы используются возможности графического ускорителя устройства пользователя, данные в Microsoft не отправляются, во всяком случае, об этом неизвестно. Странно, почему локальное устройство не используется для улучшения изображений по этой же схеме. Возможно, если инструмент на данный момент тестируется, это необходимо для проверки работы, так что надо дождаться широкого развёртывания, может быть, к тому времени отправка ссылок уже не понадобится.

Источники
Neowin
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#microsoft #microsoft edge
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