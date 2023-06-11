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Мастера увеличили объём видеопамяти GeForce RTX 2080 Ti до 44 ГБ
К сожалению, поиграть не получится.
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Недостаток памяти на 8-гиговых видеокартах в новых играх, требовательных ремастерах и плохо оптимизированных консольных портах снова поднял популярность модификаций с увеличением объёма VRAM за счёт перепайки чипов. Мастера и энтузиасты уже неоднократно показывали подобные улучшения для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 20 и 30 серии, тем не менее, в Сети появилась информация об ещё одном эксперименте, он определённо заслуживает внимания. Twitter* блогер и инсайдер @wnxod опубликовал снимки GeForce RTX 2080 Ti, которой увеличили объём памяти до 44 ГБ, сообщает Wccftech.

12 чипов распаяно с фронтальной стороны, ещё столько же сзади
Источник: @wnxod, Twitter* и Wccftech (обрезано)

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Оригинальная GeForce RTX 2080 Ti оснащалась 11 ГБ видеопамяти с 352-битной шиной и чипами GDDR6 по 1 ГБ. При этом флагманская модель GeForce использует ту же печатную плату, что и TITAN RTX на 24 ГБ — по 12 чипов памяти можно установить с двух сторон. Было решено распаять на RTX 2080 Ti сразу 24 чипа по 2 ГБ, модифицировав прошивку, но в конечном итоге заработало только 22 чипа, суммарный объём видеопамяти составил 44 ГБ.

Отключённый контроллер памяти в GPU всё-таки не заработал
Источник: @wnxod, Twitter* и Wccftech (обрезано)
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С модифицированной GeForce RTX 2080 Ti на 44 ГБ удалось успешно загрузиться в операционную систему, но на этом пока всё, говорится о невозможности запуска игр, про работоспособность приложений ничего не уточняется.

Источники
@wnxod, Twitter*
Wccftech
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#nvidia #видеокарты #модификации #geforce rtx 20
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