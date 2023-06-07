Осенью от компании Qualcomm ожидают презентации нового флагманского чипа, им должен стать Snapdragon 8 Gen 3, которому инсайдеры приписывают конфигурацию 1+5+2 с ядрами Arm Cortex-X4, A750 и A520 соответственно, а также графикой Adreno 750. На прошлой неделе известный китайский блогер Digital Chat Station на своей станице в Weibo утверждал, что компания тестирует образцы с частотой до 3,7 ГГц, а сегодня энтузиаст делится некоторой информацией о производительности, сообщает ITHome.
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По слухам, оценки инженерного образца Snapdragon 8 Gen 3 в одноядерном тесте Geekbench 5 составляют 1700 баллов, в многоядерном 6600 баллов. Эти же результаты в Geekbench 6 — 2200 и 7000 баллов. Хотя это только ранний инженерный образец, уже видно, что производительность чипа высока. Сравнения делать преждевременно, но специалисты ITHome приводят средние оценки Apple A16 и Snapdragon 8 Gen 2. Первый обычно набирает около 2500 баллов в одноядерных тестах и 6200 баллов в многоядерных, второй — около 2000 и 5500 баллов. Таким образом, если верить информации инсайдера, Snapdragon 8 Gen 3 в многопотоке показывает отличную производительность, но в однопотоке пока проседает, что, возможно, связано с настройкой повышения частоты в пике и терморегулированием.
Qualcomm проведёт 24 октября конференцию Snapdragon Summit, в это время и ожидают презентацию нового чипа.
- Источники
- Digital Chat Station, Weibo
- ITHome