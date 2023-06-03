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Процессоры AMD EPYC Rome могут зависнуть после 1044 дней непрерывной наработки
Ядро не выйдет из спящего режима
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Источник: FLickr, FritzchensFritz, CC0 1.0

В обновлённой документации к серверным процессорам AMD EPYC 7002 (Rome) появилась информация о занятном баге, который может привести к зависанию ядра после непрерывной работы в течение 1044 дней, сообщает Tom’s Hardware. На данный момент проблема подтверждена только для процессоров EPYC 2-го поколения и связана с тем, что ядро не может выйти из спящего режима CC6 после определённой наработки, это не обязательно 1044 дня. Один из пользователей Reddit считает, что зависание произойдёт через 1042 дня и 12 часов, но на самом деле точное время зависит от опций Spread Spectrum и частоты REFCLK.

Источник: AMD (PDF)

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Компания не планирует исправлений и для предотвращения проблемы рекомендует отключить состояние CC6, либо перезагрузить систему до достижения указанного времени наработки. Специалисты не считают, что данная проблема может быть значимой, поскольку требующее перезагрузки обслуживание серверных систем обычно происходит чаще, 1044 дня это практически 3 года. Тем не менее, проблема может возникнуть на серверах для критически важных приложений, в частности, где обновления устанавливаются без перезагрузки, используется так называемое оперативное исправление ядра Linux. Также специалисты отмечают, что ошибки есть во всех процессорах и AMD Rome далеко не рекордсмен, для этого семейства подтверждено 39 проблем, а, например, для Intel 8-го поколения — более 150.

Источники
AMD (PDF)
Tom's Hardware
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#amd #процессоры
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