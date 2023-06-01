Можно ожидать, что в ближайшее время на рынке появится больше твердотельных накопителей PCIe Gen 5. Компании анонсируют новые контроллеры, в частности, экономичные безбуферные решения, которые должны стать основой моделей массового сегмента. Компания Patriot привезла на Computex 2023 не только свой флагманский накопитель Viper PV553 на базе контроллера Phison E26, но и более доступное решение на базе безбуферного контроллера Maxiotek MAP802A-F1C. Журналисты TechPowerUp выяснили, что на базе данного контроллера будут представлены накопители объёмом от 1 до 4 ТБ со скоростью последовательного чтения и записи до 12,5 и 10,5 ГБ/с соответственно. Готовится и новая серия PCIe Gen 4 под названием Viper VP4300 Lite. Модели в ней будут основаны на контроллере InnoGrit, предложат объём от 500 ГБ до 4 ТБ, последовательную скорость чтения до 7,4 ГБ/с.
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Что касается флагманского накопителя Patriot Viper PV553, представитель компании рассказал о его особенностях журналисту HardwareLuxx, видео появилось на одноимённом YouTube канале издания. Накопитель Viper PV553 будет одним из самых тонких и компактных на рынке, специалисты два дня тестировали решение в тепловой камере и за всё это время не было зафиксировано снижения производительности. Также компания ответственно подошла к выбору материалов, в частности, пластика для вентилятора, устойчивого к тепловой деградации.
- Источники
- TechPowerUp
- HardwareLuxx, YouTube