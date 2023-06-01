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В дополнение к Viper PV553 компания Patriot готовит доступные PCIe Gen 5 SSD с контроллером Maxiotek
Похоже, ожидается много новых PCIe Gen 5 моделей в широком диапазоне цен.
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Продвинутая модель Viper PV553 с активным охлаждением. Источник: Patriot Memory

Можно ожидать, что в ближайшее время на рынке появится больше твердотельных накопителей PCIe Gen 5. Компании анонсируют новые контроллеры, в частности, экономичные безбуферные решения, которые должны стать основой моделей массового сегмента. Компания Patriot привезла на Computex 2023 не только свой флагманский накопитель Viper PV553 на базе контроллера Phison E26, но и более доступное решение на базе безбуферного контроллера Maxiotek MAP802A-F1C. Журналисты TechPowerUp выяснили, что на базе данного контроллера будут представлены накопители объёмом от 1 до 4 ТБ со скоростью последовательного чтения и записи до 12,5 и 10,5 ГБ/с соответственно. Готовится и новая серия PCIe Gen 4 под названием Viper VP4300 Lite. Модели в ней будут основаны на контроллере InnoGrit, предложат объём от 500 ГБ до 4 ТБ, последовательную скорость чтения до 7,4 ГБ/с.

Источник: TechPowerUp

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Что касается флагманского накопителя Patriot Viper PV553, представитель компании рассказал о его особенностях журналисту HardwareLuxx, видео появилось на одноимённом YouTube канале издания. Накопитель Viper PV553 будет одним из самых тонких и компактных на рынке, специалисты два дня тестировали решение в тепловой камере и за всё это время не было зафиксировано снижения производительности. Также компания ответственно подошла к выбору материалов, в частности, пластика для вентилятора, устойчивого к тепловой деградации.

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Источники
TechPowerUp
HardwareLuxx, YouTube
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#твердотельные накопители #patriot #patriot viper
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ACDCOVER
12:16
Подлетает к цели строго по вертикали. Даже если предположим удастся сбить Кинжал на подлёте, что маловероятно. Такой системы ПВО или ПРО на сегодня просто не существует. Кинетическая энергия кинжала п...
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
Валерий Жигалов
12:12
Юзаю подобный пк на 5600, ASRock b450, 16gb, 1080ti. Проц работает на 4.8мгц стабильно, под дарк рок 4, не про версия кулера.
Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F — на каком процессоре выгоднее собрать игровой компьютер
ZeroNull
12:12
С этим девизом к укропам, они готовы. )))
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
OgoGoLog
12:11
А ты сильно страдаешь?
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
Oleg Sapronov
12:09
Основная надежда главнокомандующего - мне скоро помирать, а что там дальше - без меня разберутся. Поэтому надо тянуть.
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
Oleg Sapronov
12:07
Германия, как страна жертва, получила бы лендлиз США, а не Союз. Исход мог быть совсем другим.
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
ZeroNull
12:05
Как рвануло то! )))
Гегемония доллара уходит в прошлое, но США хотят продолжать контролировать мировую экономику
Oleg Sapronov
12:03
2 миллиона на фронт, 5 миллионов на саппорт и логистику, 25 миллионов - пилить круглосуточно снаряды. Остальные - кормят эту ораву.
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
WTF
12:02
В Киеве формировались колонны с топливом для отправки на Донбасс? Серьезно?))
Российские Искандеры ударили по подземному бункеру ГУР Украины, а в США заявили о гибели агента ЦРУ
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