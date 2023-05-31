Компания Fractal Design представила Mini-ITX компьютерные корпуса Terra объёмом 10,4 литра. При размерах 343×153×218 мм Fractal Terra могут вместить крупные видеокарты длиной 322 мм. Но, как часто бывает с компактными корпусами, есть некоторые нюансы. Например, конфигурацию корпуса можно изменять, выбирая между дополнительным пространством в пользу видеокарты или процессора — монтажная панель материнской платы и одновременно перегородка секций корпуса двигается.
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Судя по описанию, допустимая ширина видеокарты зависит не только от выбранной конфигурации корпуса (высоты кулера процессора), но и высоты видеокарты, так что документацию перед сборкой лучше изучить внимательнее. В остальном корпуса поддерживают установку SFX-L и SFX блоков питания длиной до 130 мм, один 120-мм вентилятор или односекционный радиатор, но тоже с некоторыми оговорками. При этом корпус должен хорошо вентилироваться за счёт наличия большого количества прорезей в боковых, верхней и нижней панелях.
Разрабатывая дизайн Fractal Terra, компания вдохновлялась домашней обстановкой современных геймеров, желая гармонично вписать мощные игровые системы в жилое пространство. На выбор представлена палитра из трёх цветов: серо-серебристого, нефритового и графитового. В числе особенностей конструкции и дизайна панели из анодированного алюминия, включая фронтальную толщиной 8 мм с дополнением в виде вставки из массива орехового дерева, сертифицированного FSC.
В комплекте с корпусом PCIe 4.0 райзер для видеокарты, два специальных крепления для 2,5-дюймовых дисков, а на фронтальной панели присутствует один USB Type-C 20 Гбит/с (USB 3.2 Gen 2x2) и один USB Type-A 5 Гбит/с (USB 3.0). По информации Vortez, цена в Великобритании составляет 184,99 фунтов (примерно 18600 рублей по курсу на момент написания).
- Источники
- Fractal Design
- Vortez