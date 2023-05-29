Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
HYTE THICC Q60 — AIO система охлаждения с 5-дюймовым дисплеем и радиатором толщиной 52 мм
А ещё в комплекте вентиляторы толщиной 32 мм.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр

HYTE, бренд компании iBUYPOWER, в ассортименте которого присутствуют компьютеры, комплектующие, а также различная периферия и аксессуары, представил на выставке Computex 2023 свою первую необслуживаемую систему жидкостного охлаждения THICC Q60, сообщает TechPowerUp. Новинка выглядит необычно и заслуживает внимания, сначала в глаза бросается большой дисплей — IPS панель диагональю 5 дюймов с разрешением 720×1280 пикселей. Дисплей не встроен в водоблок, он нависает над ним, крепясь с помощью изогнутой ножки. За задней крышкой дисплея в виде полупрозрачной матовой чаши находится qRGB матрица, освещающая окружающие компоненты. Пользователи могут настроить дисплей, подсветку и многие другие параметры с помощью продвинутого фирменного программного обеспечения.

Источник: HYTE и TechPowerUp

реклама

THICC Q60 привлекает внимание не только наличием большого дисплея, это одна из самых толстых систем на рынке. Используется двухсекционный радиатор толщиной 52 мм (общие размеры радиатора 120×288×52 мм), чтобы прокачать через всю систему жидкость в радиатор встроены два насоса, а чтобы продуть его — в комплект входит два мощных 120-мм вентилятора THICC FT12 толщиной 32 мм. Компания продумала подключение с минимумом проводов, к системе подходит только один питающий кабель, вентиляторы получают энергию, подключаясь цепочкой к теплообменнику через магнитные муфты Nexus Link Type-M.

Вентиляторы THICC FT12 работают в диапазоне скоростей от 500 до 2000 об/мин и могут останавливаться. Их лопасти изготовлены из жидкокристаллического полимера (LCP) и отличаются повышенной жёсткостью, в корпусе вентилятора присутствуют датчики температуры и ориентации.


рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Ожидается, что THICC Q60 поступит в продажу в сентябре 2023 года по рекомендованной цене от 299,99 долларов США. Желающие купить вентиляторы отдельно получат такую возможность, HYTE FT12 будут доступны в комплектах по три штуки вместе с кабелями и переходниками для подключения к другим продуктам HYTE и стандартным разъёмам на материнской плате, цена комплекта от 79,99 долларов США.

Источники
HYTE
TechPowerUp
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#системы охлаждения #hyte
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Компания FSP выходит на рынок систем охлаждения для процессоров с двухбашенным премиальным кулером
Team Group анонсировала память Team Xtreem DDR5-7000/8266, накопитель PCIe Gen 5 и новое охлаждение
Заполненная жидкостью камера и аэротруба — детали системы охлаждения PCIe Gen 5 накопителя ADATA
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
224
Для завершения СВО нужен бросок в сторону Днепра — Пригожин
17
Залужный опубликовал ролик с подписью "Пришло время возвращать свое"
26
Британская разведка отмечает переброску ВС РФ с Дальнего Востока на защиту границы с Украиной
3
Российские дроны-камикадзе Герань-3 уничтожили последний ЗРК Patriot в Киеве в аэропорту Жуляны
20
Xiaomi выпустила умную беговую дорожку за 21 000 рублей
1
В Кремле и МИДе прокомментировали нашумевшее заявление американского сенатора о смерти русских как лучшем вложении денег США
8
Российские силы провели операцию возмездия после ударов ВСУ по Брянской области
3
Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow
3
Пригожин перечислил шаги, необходимые для завершения СВО
1
Arm анонсировала ядра Cortex-A520, Cortex-A720, Cortex-X4 и Immortalis G720
+
В Киеве сообщили о самом массированном ударе дронами по городу с начала СВО
2
Белгородский губернатор рассказал об американцах и поляках среди диверсантов, атаковавших область
6
Украинский чиновник: Киев пережил самую масштабную атаку БПЛА за всё время проведения СВО [Видео]
3
Как размещение российских боеголовок в Беларуси меняет всю международную расстановку сил
27
iPhone 15 Pro Max может обладать теми же камерами и экраном, что и iPhone 14 Pro Max
1
Snapdragon 8cx Gen 4 в многоядерных тестах на 32% превзошёл Apple M3
+
"Гибридный удар" ВС РФ вывел из строя несколько летательных аппаратов ВСУ в Хмельницкой области
+
Telegraph: Украина продолжает мобилизацию перед контрнаступлением
1
Япония является одной из немногих стран, где США разрешают выпускать передовые чипы
4

Популярные статьи

Почему ЗРК MIM-104 "Patriot" называют "мусоровозом с гидроприводом"
36
Как развивались события 22 мая во время вторжения украинской ДРГ в Белгородскую область
16
О значении взятия Артёмовска и 3 варианта развития событий после него
48
Цена Ryzen 5 5500 упала ниже 10 000 рублей — собираем отличный игровой компьютер для новых игр
43
Собираю геймерский ПК для 2К под себя – Radeon RX 6750 XT + Ryzen 7 5800X3D всего за 120 000р
24
Правильно подбираем комплектующие для ПК
25
Итоги гоночного уик-энда 27-28 мая
6
Обзор NVME накопителя Silicon Power UD85 объемом 2 ТБ: малый нагрев, немалый объем и PCIe 4
6
Ремонт видеокарты после некачественного сервиса - как избежать проблем
7
Элмо Рассел Замволт - герой США, сделавший букву "Z" великой до того, как это стало мейнстримом
6

Сейчас обсуждают

Вадим Кудрявцев
21:20
я в 95 закончил школу и в 96 попал на первую чеченскую и как видишь тут,все тогда так шли ,ничего
Глава ГУР МО Украины Буданов пообещал России ответ на сегодняшний ракетный удар
Хуинг
21:17
Да и такая лучше
Правильно подбираем комплектующие для ПК
Zavodchello Pistolle
21:15
Взял на Али за 80 евро
Цена Ryzen 5 5500 упала ниже 10 000 рублей — собираем отличный игровой компьютер для новых игр
Bernigan
21:14
Ну так АМДанашками считается что 6600=3060, и как мы видим прирост всего ничего, уверен 4060 обеспечит больший прирост относительно 3060, да ещё предоставит кучу технологий и оч малое энергопотреблени...
Общий тираж The Witcher 3 Wild Hunt превысил 50 миллионов копий
Михаил Barash Андреев
21:14
Автор по долгу службы проверяет и западные, и украинские, и российские, и, что самое главное, независимые (неангажированные) источники. Поэтому имеет представление, что творится на самом деле. И позит...
Подоляк развил свою «идею» мирного урегулирования: демилитаризованная зона вглубь Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей
Вадим Кудрявцев
21:14
задрали уже каждый день со своими сборками на пару с зелотусом
Цена Ryzen 5 5500 упала ниже 10 000 рублей — собираем отличный игровой компьютер для новых игр
grom9000
21:13
AUKUS это аналог нато, нато было направлено против РФ. Аукус направлен против Китая.
Альянс AUKUS отказывается от атомных подлодок в пользу беспилотных роев с искусственным интеллектом
Китя.
21:11
4х сотая серия вылезает мылом DLSS3. как бы быстрее. она в 4К с DLSS3 делает графику 720Р скука.
Правильно подбираем комплектующие для ПК
Denis Lykov
21:11
... а тому кто "поостерегается", будет нечего писать и кушать завтра! 🤏🔩 🤣🤣🤣 🤣
Правильно подбираем комплектующие для ПК
Xmast
21:09
Утром новости вышли что нам нужно расшириться. Харьковская и прочие области. Чтобы не обстреливали белгородскую и курскую. Наступил вечер. Новые новости - украинцам нужны куски белгородской и курской....
Подоляк развил свою «идею» мирного урегулирования: демилитаризованная зона вглубь Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем