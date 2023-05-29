А ещё в комплекте вентиляторы толщиной 32 мм.

HYTE, бренд компании iBUYPOWER, в ассортименте которого присутствуют компьютеры, комплектующие, а также различная периферия и аксессуары, представил на выставке Computex 2023 свою первую необслуживаемую систему жидкостного охлаждения THICC Q60, сообщает TechPowerUp. Новинка выглядит необычно и заслуживает внимания, сначала в глаза бросается большой дисплей — IPS панель диагональю 5 дюймов с разрешением 720×1280 пикселей. Дисплей не встроен в водоблок, он нависает над ним, крепясь с помощью изогнутой ножки. За задней крышкой дисплея в виде полупрозрачной матовой чаши находится qRGB матрица, освещающая окружающие компоненты. Пользователи могут настроить дисплей, подсветку и многие другие параметры с помощью продвинутого фирменного программного обеспечения.

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THICC Q60 привлекает внимание не только наличием большого дисплея, это одна из самых толстых систем на рынке. Используется двухсекционный радиатор толщиной 52 мм (общие размеры радиатора 120×288×52 мм), чтобы прокачать через всю систему жидкость в радиатор встроены два насоса, а чтобы продуть его — в комплект входит два мощных 120-мм вентилятора THICC FT12 толщиной 32 мм. Компания продумала подключение с минимумом проводов, к системе подходит только один питающий кабель, вентиляторы получают энергию, подключаясь цепочкой к теплообменнику через магнитные муфты Nexus Link Type-M.

Вентиляторы THICC FT12 работают в диапазоне скоростей от 500 до 2000 об/мин и могут останавливаться. Их лопасти изготовлены из жидкокристаллического полимера (LCP) и отличаются повышенной жёсткостью, в корпусе вентилятора присутствуют датчики температуры и ориентации.





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Ожидается, что THICC Q60 поступит в продажу в сентябре 2023 года по рекомендованной цене от 299,99 долларов США. Желающие купить вентиляторы отдельно получат такую возможность, HYTE FT12 будут доступны в комплектах по три штуки вместе с кабелями и переходниками для подключения к другим продуктам HYTE и стандартным разъёмам на материнской плате, цена комплекта от 79,99 долларов США.

Источники HYTE TechPowerUp