Если так, вероятно обновление видеокарт текущего поколения

К концу года память GDDR6 может совершить очередной скоростной скачок, на этот раз до отметки 24 Гбит/с. На данный момент такими скоростными показателями обладает память GDDR6X от компании Micron, используемая NVIDIA во флагманских игровых видеокартах нового поколения GeForce RTX 40. Но даже в RTX 4080 и RTX 4090 чипы работают не на полной скорости, максимум 22,4 Гбит/с. Предположения о скором начале выпуска новых чипов GDDR6 высказал редактор ресурса Wccftech Хассан Муджтаба (Hassan Mujtaba) в своём Twitter*, опираясь на фрагмент производственного плана компании Rambus, поставщика контроллеров и решений для GDDR6 и HBM памяти, сообщает VideoCardz.

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Массовое производство GDDR6 24 Гбит/с может подстегнуть производителей видеокарт к выпуску новых, ещё более мощных флагманов текущего поколения. AMD может выпустить условную Radeon RX 7950 XTX с чипами памяти Samsung, последняя уже производит образцы 24 Гбит/с. А NVIDIA может представить GeForce RTX 4090 Ti, раскрыв полный потенциал графического процессора AD102 и чипов памяти Micron. Ранее ходили слухи о разработке видеокарты RTX TITAN нового поколения, в Сети даже появлялись фотографии, демонстрирующие огромную и непонятную конструкцию с печатной платой, расположенной в непривычной плоскости. Судя по всему, этот монстр до массового производства так и не дошёл.