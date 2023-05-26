Исправление выйдет в виде обновлений для игр.

Toni Tan, Unsplash

Владельцы систем на базе процессоров AMD Ryzen 7000 и видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 серии ранее сталкивались с проблемами при активации технологии DLSS 3 в играх на движке REDengine от CD Projekt RED — The Witcher 3 и Cyberpunk 2077. Проблемы были устранены, но на новой видеокарте RTX 4060 Ti вернулись, сообщает TechPowerUp со ссылкой на обзор PSGamesN.

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Включение DLSS 3 вызывает частые статтеры, рецензенты сообщили об этом NVIDIA, после чего компания оперативно внесла правки и предоставила для тестирования новые файлы библиотек, с которыми проблем уже не наблюдалось. Что касается выпуска публичного исправления, представитель NVIDIA сообщил, что обновлённые DLSS библиотеки StreamLine версии 1.5.6 (SL.dll) войдут в состав обновлений The Witcher 3 и Cyberpunk 2077. Когда эти обновления станут доступны, не уточняется.

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На данный момент набор технологий DLSS 3 с генерацией кадров доступен эксклюзивно владельцам видеокарт GeForce RTX 40, поскольку только в новом поколении появился достаточно производительный «ускоритель оптического потока» (Optical Flow Accelerator). Генерация промежуточных кадров, теоретически, позволяет увеличить частоту кадров в два раза, но добавляет дополнительную задержку — этот негативный момент NVIDIA достаточно успешно устраняет с помощью технологии Reflex.

Источники TechPowerUp PSGamesN