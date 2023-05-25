Gigabyte представила видеокарту Radeon RX 7600 в исполнении Gaming OC, которое должно привлечь покупателей продвинутой системой охлаждения Windforce с тремя вентиляторами и надёжной компонентной базой Ultra Durable. Для охлаждения используется массивный радиатор с пятью тепловыми трубками.
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Направление вращения вентиляторов Windforce чередуется для уменьшения турбулентности воздушных потоков, а применение графеновой смазки должно продлить срок их службы, поддерживается полупассивный режим. Задняя пластина металлическая и тоже участвует в охлаждении видеокарты, присутствует вырез для улучшения вентиляции конструкции в той части, где она не перекрывается печатной платой.
На боковой плоскости кожуха Gigabyte Radeon RX 7600 Gaming OC присутствует логотип компании с подсветкой, которую можно настроить. Приставка OC в названии указывает на заводской разгон, игровая частота была повышена на 105 МГц и теперь составляет 2355 МГц, видеокарта может повышать частоту до 2755 МГц, что на 100 МГц выше официальных спецификаций. В числе других особенностей наличие светодиодного индикатора подключения кабеля питания, видеокарта оснащается одним 8-контактным разъёмом. На задней панели присутствует по паре видеовыходов DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1a.
- Источники
- Gigabyte