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AMD представила 6-нанометровые APU AMD Ryzen и Athlon 7020C для устройств Chromebook
Оптимизированный аналог Mendocino
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AMD объявила о выпуске новых 6-нм APU AMD Ryzen и Athlon 7020 серии C для устройств Chromebook. Новинки сочетают архитектуру процессорных ядер Zen 2 и графическую архитектуру RDNA 2, предлагая до 4 ядер и 8 потоков на частоте до 4,3 ГГц. Поддерживается высокоскоростная память LPDDR5, беспроводные технологии Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а интегрированная графика Radeon 610M (2CU) позволяет подключать до трёх внешних дисплеев 4K.

Источник: AMD и AnandTech

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Серия создана, чтобы обеспечить высокую производительность при решении повседневных дел в многозадачном режиме: видеоконференции, потоковые приложения, учёба и т.п. По оценкам компании, новые решения демонстрирует до 1,6 раз более высокую среднюю производительность относительно процессоров AMD для Chromebook прошлого поколения. Ожидаемое время автономной работы устройств Chromebook составляет до 19,5 часов с процессорами Athlon Silver 7120C и до 17 часов с процессорами Ryzen 3 7320C.

Источник: AMD и AnandTech

По информации AnandTech, серия Ryzen и Athlon 7020C является аналогом чипов AMD Mendocino, спецификации серий 7020C и 7020U практически идентичны. Разница между чипами заключается в том, что линейка 7020C разработана специально для ChromeOS с поддержкой специфических функций безопасности. Представители AMD подтвердили это AnandTech, добавив, что серию 7020U нельзя использовать для Chromebook: «Данная серия (7020C) - это ChromeOS-версия процессоров Mendocino, которые были выпущены для Windows в прошлом году. Они имеют одинаковые технические характеристики. Однако серия 7020C оптимизирована для ChromeOS, включая различные технологии защиты, предназначенные для безопасности ChromeOS. Поэтому серия 7020U не может быть использована для Chromebooks».

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Ожидается, что устройства Chromebook с процессорами Ryzen и Athlon 7020 серии C будут доступны начиная со второго квартала 2023 года.

Источники
AMD
AnandTech
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