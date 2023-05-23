Футляр в виде золотой полупроводниковой пластины исчезнет

Jeremy Bezanger, Unsplash

Хотя процессоры Intel Core 13-го поколения уже долгое время на рынке, возможно, кто-то планирует приобрести флагманскую отборную модель 12-го поколения, Core i9-12900KS. В таком случае стоит поторопиться, Intel выпустила (PDF) уведомление об изменении продукта — процессор пока продолжат выпускать, но в упрощённой упаковке, сообщает VideoCardz. В скором времени 12900KS будут продавать в простой плоской упаковке и, похоже, без красивого футляра в виде золотой полупроводниковой пластины. Аналогичным образом в августе прошлого года изменилась упаковка K версии процессора. Стоит напомнить, что отборные модели KS могут похвастаться на 300 МГц более высокой тактовой частотой.

реклама

Как отмечают специалисты, новые Core i9 13-го поколения поставляются в премиальной комплектации с футляром, но в более компактной упаковке, так что изменения в отношении 12900KS теперь позволят Intel поставлять все процессоры этого класса в коробках одинакового размера. Как отмечается в документе, количество коробок на паллете можно будет увеличить почти в три раза. За рубежом 12900KS в настоящее время продаётся по цене около 400 долларов, что намного ниже 740 долларов на старте продаж.