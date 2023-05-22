ASUS представила компактные и универсальные беспроводные клавиатуры Marshmallow с надёжными ножничными переключателями, рассчитанными на ресурс до 10 миллионов нажатий, устойчивым к ультрафиолету покрытием клавиш, стильным молодёжным дизайном в двух цветах: «овсяное молоко» и «зелёный чай латте». Клавиатуры подходят для повседневного использования и благодаря Bluetooth 5.0 LE могут легко подключаться к различным устройствам, а также быстро переключаться между ними. Более того, предусмотрены клавиши для адаптации клавиатуры к использованию в среде Windows, ChromeOS, MacOS, iOS и iPadOS.
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ASUS Marshmallow предложат пользователям комфортный набор текста с плавным ходом клавиш 1,6 мм, двухуровневыми регулируемыми подставками и тихими нажатиями (менее 50 дБ) — для поглощения шума в конструкции используется слой вспененного материала. Кроме того, клавиши «Пробел», «Ввод» и «Esc» имеют цветовой акцент для лучшей видимости. Кроме того, компания обращает внимание на применение экологически чистой упаковки в которой практически отсутствуют пластиковые материалы.
Из других особенностей: дальность подключения до 10 м, размеры 282×130×18,4 мм, вес 374,8 грамм. Для работы используются две батареи AAA, которых может хватить до 24 месяцев.
- Источники
- ASUS
- hermitage akihabara (GdM)