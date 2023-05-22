Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Для веб-браузера Edge разрабатывают игровой режим
Оптимизация нагрузки, тематическая домашняя страница и приложения
рекомендации
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

Похоже, Microsoft хочет привлечь к своему веб-браузеру Edge больше внимания со стороны геймеров, предложив им новый игровой режим Edge for Gamers. Режим находится на ранних этапах разработки и, судя по первоначальному описанию, предложит множество улучшений, некоторые из которых направлены на опыт взаимодействия и повышение производительности, сообщает Bleeping Computer. На данный момент известно, что при активации Edge for Gamers пользователя встретит новая домашняя страница, ориентированная на игры, а на боковой панели появятся приложения популярных у геймеров платформ, таких как Discord и Twitch.

реклама

Также одной из основных особенностей Edge for Gamers является эффективный режим, адаптированный для игр. Предположительно, режим минимизирует влияние браузера на системные ресурсы во время игр, что должно положительно сказаться на производительности. Также при включении Edge for Gamers пользователям предлагают выбрать новую тему для браузера. Сроки появления режима в стабильной версии Edge на данный момент неизвестны.

Источники
Bleeping Computer
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft edge #веб-браузеры
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Google завершили работу над Privacy Sandbox и планируют отказаться от сторонних Cookie в 2024 году
В Firefox 113 усилили генератор паролей, а режим «Картинка в картинке» получил удобный интерфейс
Вышел Chrome 113 с поддержкой WebGPU, более быстрым кодированием AV1 и исправлениями уязвимостей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сырский: ВСУ продвинулись по флангам Бахмута на 700 метров за сутки и стремятся окружить Вагнер
42
GT: Запад готовится к переговорам по Украине, осознавая, что ВСУ не добьются успеха
93
Пригожин рассказал, что вагнеровцев должно было быть в 23 раза больше при штурме Бахмута
33
Пригожин отправил Шойгу ироничное поздравление с днём рождения
13
Страны G7 призвали Китай «надавить» на Россию для завершения конфликта на украинских условиях
24
Продажи RTX 4060 Ti начнутся 24 мая
4
Польская компания подала в суд на Газпром с требованием выплатить 220 млн. долларов "долга"
18
Белый дом: США и союзники в ближайшие месяцы определят сроки поставки Украине F-16
3
Пригожин сообщил о взятии Бахмута и выводе ЧВК «Вагнер» из города
7
Российский спецназ совершил рейд по украинским тылам и нанес удары по позициям ВСУ
2
Defense Express посчитали, сколько F-16 запад готов поставить Украине
16
На Украине опровергают факт полной утраты контроля над Бахмутом
10
Сырский прокомментировал ситуацию в Бахмуте словами "Ситуация сложная, но под контролем"
7
Кроссовки Gobstomper за 15 тысяч руб меняют цвет по мере износа
6
Сырский считает, что украинская армия удерживает участок в Бахмуте, с которого начнётся контрнаступ
10
Подразделения ЧВК Вагнер полностью освободили Артёмовск
43
Военнослужащий ВСУ записал видео отступления из Бахмута на одном из последних БТР
1
Подписан «поворотный» пакет соглашений по развитию российско-кубинских экономических связей
1
Politico: В Белом доме подтвердили передачу Украине F-16
3
В Бахмуте обнаружили жетон Сил специальных операций США, принадлежавшего наёмнику
4

Популярные статьи

О быстрейшем твердотельном накопителе, обладающим скоростью оперативной памяти и состоящем из неё же
40
Linux жив и Linux будет жить, что бы ему ни предрекали предсказатели - приверженцы Windows
50
Все, что мы знаем о возможном выходе новой игры в серии Red Dead Redemption 3
3
Геймерская сборка за 65 000р для 2К – получаем всё и сразу со скидками на GeForce RTX 3060 Ti
17
Как повысить свою самооценку и начать получать удовольствие от жизни - 10 полезных советов
14
Как я обнаружил фейковые мегапиксели у смартфона улучшая старые фото с помощью нейросети
6
ТОП-8 способов сэкономить деньги при покупке комплектующих для ПК
5
Почему конфликт с Украиной не является войной и ни одна страна его так не называет
26
"Воины света" - не совсем типичный фильм про вампиров
4
Народная сборка для геймеров за 120 000р – 4К на максималках с GeForce RTX 4070 и Ryzen 7 5800X3D
19

Сейчас обсуждают

Mur
12:10
Опять дерьмовую ссылку выдал: Невзоров кланялся Зеленскому в ноги и просил украинское гражданство. У данного фейкомёта слишком бурные фантазии.
Украинские чиновники заявляют, что ВСУ окружают Артёмовск и скоро он опять станет Бахмутом
хахахер
12:07
а Путин тоже пресса?
Сырский прокомментировал ситуацию в Бахмуте словами "Ситуация сложная, но под контролем"
Nope
12:07
https://t.me/nevzorovtv/9012?single
Почему конфликт с Украиной не является войной и ни одна страна его так не называет
Владимир Дранников
12:06
Уничтажат, делов то
Украина получит эскадрилью западных истребителей - Спикер ВВС ВСУ
Владимир Дранников
12:05
Они с трасс последнее время взлетали
Украина получит эскадрилью западных истребителей - Спикер ВВС ВСУ
Curator
12:05
https://t.me/nevzorovtv/9012?single
Украинские чиновники заявляют, что ВСУ окружают Артёмовск и скоро он опять станет Бахмутом
Rainhardt78
12:05
Я бы взял 16-гиговую ради забав с нейросетью Stable Diffusion на своем ПК. Там этот объем памяти будет очень кстати, а тдп в 160 Вт позволит не менять блок питания. Раньше подумывал о 6800xt, но красн...
NVIDIA предупреждает: топовая RTX 4060 Ti 16Gb годится только для 1080р
Mur
12:04
Опять кондиционеры некачественные.
Украинские чиновники заявляют, что ВСУ окружают Артёмовск и скоро он опять станет Бахмутом
Владимир Дранников
12:03
Значит придётся охладить пыл Поляков. Кстати, они скулили на днях в прессе, что Москве придётся наносить ракетные удары по ним.
Украина получит эскадрилью западных истребителей - Спикер ВВС ВСУ
Enforsen Bsv
12:01
Сработала наша система ПВО. Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Взрывотехники и оперативные службы на месте, приступают к обезвреживанию",— сообщил губернатор Бе...
Почему конфликт с Украиной не является войной и ни одна страна его так не называет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем