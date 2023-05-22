Оптимизация нагрузки, тематическая домашняя страница и приложения

Похоже, Microsoft хочет привлечь к своему веб-браузеру Edge больше внимания со стороны геймеров, предложив им новый игровой режим Edge for Gamers. Режим находится на ранних этапах разработки и, судя по первоначальному описанию, предложит множество улучшений, некоторые из которых направлены на опыт взаимодействия и повышение производительности, сообщает Bleeping Computer. На данный момент известно, что при активации Edge for Gamers пользователя встретит новая домашняя страница, ориентированная на игры, а на боковой панели появятся приложения популярных у геймеров платформ, таких как Discord и Twitch.

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Также одной из основных особенностей Edge for Gamers является эффективный режим, адаптированный для игр. Предположительно, режим минимизирует влияние браузера на системные ресурсы во время игр, что должно положительно сказаться на производительности. Также при включении Edge for Gamers пользователям предлагают выбрать новую тему для браузера. Сроки появления режима в стабильной версии Edge на данный момент неизвестны.

Источники Bleeping Computer