При внешнем осмотре карту можно отличить по отсутствию одной из полос подсветки.

Исполнение Nintro+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X от компании Sapphire считается одним из лучших на рынке, в частности, благодаря продуманной конструкции с мощной системой охлаждения на базе испарительной камеры. Ожидаемо, такой вариант стоит немало, однако в Китае появилась удешевлённая версия, которая при внешнем сходстве имеет, как минимум, несколько существенных отличий. Похоже, в Китае вариант Nitro+ Vapor-X OC имеет название Vapor-X 20GB D6 超白金 OC, новая упрощённая модификация теряет приставку Vapor-X, получая L на конце:

RX 7900 XT 20G超白金L (Ultra Platinum L ?)

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На изображениях сразу же заметно отсутствие второй RGB полосы подсветки, обращённой к материнской плате, однако более важное отличие — отсутствие испарительной камеры, вместо которой используется тепло-распределительная пластина. Также снизились частоты, максимальная 2450 МГц против 2560 МГц у Vapor-X. Об изменениях в дизайне печатной платы не сообщается, карта по-прежнему оснащается тремя 8-контактными разъёмами дополнительного питания и тройным переключателем BIOS.

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В Китае новый вариант продаётся по цене 6299 юаней (примерно 890…900 долларов США), что на 500 юаней (71…72 доллара) дешевле версии Vapor-X.