Древняя ошибка тянется с Windows 7.

Microsoft подтвердила, что Windows 11 подвержена древней ошибке, связанной с интерфейсом Serial Advanced Technology Attachment (SATA), сообщает Neowin. Ошибка затрагивает все системы новее Windows Vista и проявляется в том, что SATA накопители ошибочно распознаются системой как съёмный носители: «Внутренние устройства SATA (жесткие диски или твердотельные накопители) могут отображаться как съёмные носители на панели задач», — говорится в документации Microsoft.

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Решение есть, в первую очередь компания предлагает обновить BIOS материнской платы, поскольку от него зависит, как помечаются различные порты SATA на материнской плате. Если это не помогло, придётся поработать в командной строке. Запустив командную строку от имени администратора, нужно вызвать диспетчер устройств devmgmt.msc и в разделе «Дисковые устройства» открыть свойства проблемного диска, который нужно отображать как внутренний, а не внешний. Здесь нужно запомнить содержание поля «Размещение», а именно Bus Number. Далее нужно вернуться к командной строке и с помощью определённой команды добавить параметр в реестр Windows, за командами лучше обратиться к сайту поддержки Microsoft, здесь же приведём пример для Windows 8 и более современных систем:



reg.exe add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci\Parameters\Device" /f /v TreatAsInternalPort /t REG_MULTI_SZ /d x



где x соответствует номеру Bus Number диска, который ошибочно определяется как внешний.

Источники Microsoft Neowin