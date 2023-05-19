При текущих ценах можно использовать дальше.

Топовая GeForce GTX 980 обновлённого семейства Maxvell была представлена компанией NVIDIA в 2014 году и стоила около 550 долларов США, предлагая 2048 CUDA ядер и 4 ГБ GDDR5. Сегодня по такой цене можно рассчитывать на видеокарты среднего класса, примерно на 50 долларов дороже RTX 4070, а на 50 долларов дешевле — RTX 4060 Ti 16 ГБ. Интересно, может ли владелец GTX 980 пересидеть ещё одно поколение видеокарт NVIDIA, ведь там, глядишь, и GDDR7 уже подвезут. Ответ на этот вопрос можно найти в тестировании YouTube блогера RandomGaminginHD, который проверил видеокарту в современных играх.

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Никаких явных проблем в не самых новых проектах у GeForce GTX 980 не возникло, в разрешении 1080p видеокарта показывает достойную производительность в Red Dead Redemption 2 и GTA V на очень высоких настройках, интереснее ситуация в недавних релизах. В Cyberpunk 2077 со средним качеством текстур и низкими настройками графики видеокарта обеспечила достаточную частоту кадров 54 FPS, на средних настройках в Elden Ring удалось добиться 60 FPS, в Hogwarts Legacy 52 FPS, а в Spider Man Remastered — 62 FPS. Под силу оказался даже Star Wars Jedi Survivor, правда на минималках, около 37 FPS. В таких играх, как Mafia Definitive Edition и Forza Horizon 5, тоже без явных проблем — в среднем 64 и 69 FPS соответственно. В ремейке Resident Evil 4 можно поиграть на пресете «производительность» со средней частотой кадров около 75.





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Результаты достойные и при текущих ценах на новые видеокарты экономный владелец GeForce GTX 980 вполне может подождать следующего поколения видеокарт. К сожалению, рецензент не приводит сравнение с результатами из множества своих предыдущих тестов, но, если взглянуть на недавнее сравнение GTX 1660 Ti и RTX 3050, модели ушли не так далеко вперёд, хотя нужно отметить, что тестировались они на более высоких настройках.

Источники RandomGaminginHD, YouTube * заблокирован в РФ