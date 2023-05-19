ASUS представила свои варианты видеокарт GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ в семействах ROG Strix, TUF Gaming и ASUS Dual, позже компания намеревается выпустить RTX 4060 Ti 16 ГБ и базовую RTX 4060 в этих же вариантах. Новинки NVIDIA приносят все достоинства архитектуры Ada Lovelace в массовый сегмент геймеров и создателей контента, включая DLSS 3, ядра трассировки лучей третьего поколения и кодировщик NVIDIA восьмого поколения (NVENC) с поддержкой AV1.
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ROG Strix и TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti довольно крупные видеокарты, которые унаследовали дизайн своих старших собратьев с трёхвентиляторными системами охлаждения. Обе модели оснащаются 11-лопастными вентиляторами Axial-tech, вентилируемой задней панелью, двойным BIOS с переключателем. Вариант ROG Strix с радиатором MaxContact занимает в ширину 3,1 слота при длине 311,4 мм, модель позволяет подключать корпусные вентиляторы к двум специальным разъёмам FanConnect II. Конструкция TUF Gaming немного толще, но в длину занимает 300 мм. Обе модели оснащаются одним 8-контактным разъёмом питания, как и ASUS Dual.
Дизайн ASUS Dual в новом поколении обновился, видеокарты выполнены в ретро-футуристическом стиле, кожух системы охлаждения имеет прозрачную вставку. ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti предлагаются в чёрном и белом вариантах, видеокарты компактные, занимают в длину 227 мм и оснащаются двумя вентиляторами Axial-tech с поддержкой полупассивного режима.
- Источники
- ASUS
- TechPowerUp