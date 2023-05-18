Вертикальная конструкция сэкономит место на рабочем столе.

Thermaltake представила компактные Mini-ITX корпуса вертикальной конструкции Tower 200 Mini. Несмотря на свои скромные размеры, они подойдут для сборки систем с монструозными GeForce RTX 4090 и позволят разместить 280-мм систему жидкостного охлаждения класса «всё в одном». Инженеры поработали над вентиляцией, чтобы обеспечить достаточное охлаждение мощных компонентов: забор холодного воздуха реализован снизу, слева и справа через перфорированные панели, горячий воздух покидает корпус сверху и сзади, в комплекте два 140-мм вентилятора CT140. AIO система охлаждения устанавливается на правой стороне корпуса, для удобства предусмотрены съёмные кронштейны, а для защиты от пыли — съёмные фильтры. Фронтальная панель прозрачная и легко открывается.

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В Tower 200 можно разместить процессорный кулер высотой до 200 мм, блок питания длиной до 220 мм и видеокарту длиной до 380 мм (при снятии крышки отсека блока питания). Для видеокарты предусмотрен специальный стабилизатор, чтобы она не раскачивалась при транспортировке. Также в корпус можно установить два 2,5-дюймовых накопителя, используя боковой кронштейн, ещё пара таких накопителей поместится за панелью материнской платы. За платой можно расположить и пару 3,5-дюймовых жёстких дисков, но ценой заднего вентилятора. На передней панели располагаются два USB 3.0, один USB 3.2 Gen 2 Type-C и аудиовыходы HD Audio. Для корпуса отдельно в продаже доступен 3,9-дюймовый TFT-LCD дисплей, который подойдёт для мониторинга, показа статических или анимированных изображений.

Tower 200 Mini доступны в чёрном и белом цветах, цены не уточняются.

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Источники Thermaltake TechPowerUp