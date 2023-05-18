MONTECH расширила ассортимент своей продукции серией механических клавиатур MKey. В серии представлены полноразмерная и TKL клавиатура, для каждой доступно два варианта оформления: Freedom с сочетанием синего и белого цвета, а также Darkness преимущественно в чёрном цвете. Как отмечает компания, клавиатуры разрабатывались в течение двух лет, чтобы предложить первоклассное качество набора текста. Также специалисты постарались сделать дизайн продукта необычным, наделить его историей: серия MKey вдохновлена культовым замком Осака в Японии и поставляется с двумя комплектами колпачков для клавиш, один из которых тематический. Для производства колпачков используется долговечная технология пятисторонней сублимации и высококачественный PBT пластик.
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Клавиатуры MKey поставляются с предварительно смазанными переключатели Gateron G Pro 2.0 (красные, жёлтые или коричневые), которые отличаются повышенной прочностью и долговечностью, а также плавностью хода. Для снижения шума была разработана конструкция с двумя силиконовыми звукопоглощающими прокладками и дополнительными уплотнительными вставками. Клавиатура совместима как с 3-контактными, так и с 5-контактными переключателями, все можно заменить, ключ входит в комплект.
MKey предлагает 18 режимов подсветки с индивидуальными для каждой клавиши светодиодами RGB, а также богатый набор функций, который расширяют клавиша модификатор и поворотный регулятор, в частности, присутствует возможность записывать макросы. Доступ к этим функциям можно получить непосредственно с клавиатуры, либо с помощью фирменного программного обеспечения. Поворотный регулятор может использоваться для увеличения и уменьшения масштаба, регулировки громкости и переключения режима подсветки.
В числе других достоинств: 3 уровня наклона, отсоединяемый кабель USB Type-C в оплётке, 100% Anti-Ghosting. За рубежом клавиатуры ожидаются в продаже с 17 мая, рекомендуемая производителем розничная цена TKL варианта составляет 89 долларов США, а для полноразмерного варианта — 99 долларов США.
- Источники
- MONTECH
- TechPowerUp