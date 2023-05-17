В драйвер добавили поддержку The Outlast Trials, The Lord of the Rings: Gollum и Starship Troopers: Extermination Early Access.

Intel выпустила крупное обновление графического драйвера для видеокарт Arc и графики Iris Xe, новая WHQL версия под номером 31.0.101.4369 не только повышает производительность в ряде игр, но и приносит много нового в программное обеспечение Arc Control. В драйвер добавили поддержку следующих проектов: The Outlast Trials, The Lord of the Rings: Gollum и Starship Troopers: Extermination Early Access. Ужастик The Outlast Trials выходит завтра и благодаря новому драйверу владельцы видеокарт Arc могут ожидать повышение производительности до 65% в разрешении 1080p и до 52% в разрешении 1440p (DX12). В Gollum цифры скромнее, новый драйвер повысит производительность на 4…11% (DX12). А вот в такой игре, как Minecraft Bedrock, прирост производительности при активации трассировки лучей (DXR) обещают от 28 до 34%, в зависимости от разрешения и настроек трассировки.

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Программное обеспечение Intel Arc Control получило новую порцию доработок, теперь для установки и запуска не требуются повышенные права администратора, также исправили недочёты, из-за которых страница мониторинга не запоминала выбранные пользователем графики, а статус технологии Resizable BAR неверно отображался на системах с несколькими адаптерами Arc. Что касается нововведений, список довольно большой, если кратко:

Новая страница с информацией о подключённых дисплеях, ярлыками для перехода к системным настройкам, панелью управления технологией VRR

Выпадающее меню со списком графических адаптеров Intel и статусом Resizable BAR для каждого

Возможность перехода на бета-канал для автоматического обновления через интерфейс Arc Control

Панель поиска настроек

Возможность отслеживания информации о производительности совместимых графических решений

Возможность управления скоростью вентиляторов: авто, фиксированная или динамическая с возможностью настраивать зависимость

Новые фильтры для камеры

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С новым выпуском Intel снова противопоставляет Arc A750 популярной видеокарте конкурента NVIDIA GeForce RTX 3060 12 ГБ, оперируя соотношением производительности к цене. По данным Intel, в новых поддерживаемых драйвером играх A750 до 82% лучше RTX 3060 по соотношению FPS на доллар США.