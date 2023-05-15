Чёрные и белые модели, до шести тепловых трубок с прямым контактом и TDP до 260 Вт.

PC COOLER представила под брендом GAME ICE три новых серии процессорных кулеров с количеством тепловых трубок от четырёх до шести, сообщает издание hermitage akihabara (GdM). Все кулеры имеют башенную конструкцию, оснащаются 130-миллиметровыми вентиляторами Turbocharger с новой крыльчаткой, разработанной в целях повышения расхода воздуха и статического давления, анти-гравитационными 6-миллиметровыми (мм) тепловыми трубками с прямым контактом в основании, а также алюминиевыми рёбрами, изготовленными с применением ряда технологий для улучшения теплоотдачи. Скорость вращения крыльчатки вентиляторов лежит в диапазоне 400…1600 оборотов в минуту, на максимальной скорости достигает расход 76,85 кубических футов в минуту, статическое давление 2,46 мм водного столба. Кулеры будут поставляться в чёрном и белом цветовом исполнении с 25 мая.

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Кулеры K4-BK и K4-WH являются решениями начального уровня с однобашенной конструкцией, четырьмя тепловыми трубками, габаритами 130×75×156 мм, весом 600 грамм (г) и TDP около 230 ватт (Вт). Модели K6-BK и K6-WH при тех же габаритах имеют в конструкции шесть тепловых трубок, вес увеличивается до 660 г, а тепловая производительность до 240 Вт. Наконец, самые производительные модели G6-BK и G6-WH предлагают двухбашенную конструкцию, два вентилятора и шесть тепловых трубок. Из размеров меняется только глубина, которая теперь составляет 137 мм, вес кулера 1037 г, а заявленный TDP — 250 Вт. В комплект поставки всех моделей входит система креплений, совместимая с платформами Intel LGA1700/1200/115x/20xx и AMD AM5/AM4, а также термопаста: GT-3 (12,8 Вт/м·К) для K4 и EX90 (14,8 Вт/м·К) для K6 и G6.

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Компания приводит результаты внутреннего тестирования с процессором Intel Core i9-12900K. При температуре воздуха 24,5±0,5°C модели K4 удержали температуру процессора при TDP 240 Вт на отметке 91,1°C, при этом же уровне тепловыделения температуры с моделями K6 и G6 составили 90,6 и 87,5°C соответственно. Температура процессора при TDP 250 Вт с кулером K6 составила 95,8°C, температура при TDP 260 Вт с кулером G6 — 95,4°C. Подробнее с информацией можно ознакомиться на сайте производителя.