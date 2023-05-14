Пользователям сборки 22H1 нужно подготовиться.

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Многие пользователи Windows не гонятся за самыми актуальными версиями операционной системы и предпочитают задерживаться на предшествующих, благо какое-то время они продолжают получать обновления с исправлениями ошибок и уязвимостей. Однако длительность поддержки каждой версии ограничена и теперь пользователи Windows 10 22H1 должны подготовиться к переходу на 22H2, сообщает gHacks. Поддержка версии 22H1 заканчивается в следующем месяце, пользователи потребительских редакций и неуправляемые клиенты будут автоматически переведены на версию 22H2 без предварительного согласия, отмечают специалисты.

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Windows 10 22H2 стало последним крупным обновлением возможностей Windows 10, в случае редакций «Домашняя» и «Профессиональная» система продолжит получать обновления безопасности и исправления до октября 2025 года. Более длительный срок поддержки заявлен только для ряда особых корпоративных редакций Windows 10. После окончания поддержки пользователям останется перейти на более современную версию ОС, на данный момент это Windows 11.

Источники gHacks