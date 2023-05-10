Производительность ожидается выше, чем при использовании WineD3D и связки D3D8to9 и DXVK 2.1

Состоялся релиз стабильной версии D8VK 1.0 — это слой совместимости для трансляции вызовов Direct3D 8 в Vulkan, который позволит любителям старых игр повысить производительность, стабильность и совместимость на операционных системах Linux, сообщает Phoronix. Стоит напомнить, что для реализации современных версий API Direct3D поверх Vulkan хорошо известны такие проекты, как DXVK и VKD3D-Proton.

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D8VK 1.0 был проверен на множестве игр и, судя по тестированию в 3DMark 2001 SE, в большинстве случаев показывает более высокую производительность в сравнении с альтернативными вариантами, которые используются на сегодняшний день. Альтернативами являются WineD3D, работающий поверх OpenGL, а также комбинация D3D8to9 и DXVK 2.1, где осуществляется промежуточный перевод в D3D9, а только затем в Vulkan.

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К выпуску финальной версии D8VK 1.0 было исправлено множество ошибок, повышена производительность, в частности, в тех играх, которые отличаются большим количеством вызовов отрисовки, внедрены оптимизации для конкретных проектов, со списком всех изменений можно ознакомиться в репозитории проекта на GitHub.