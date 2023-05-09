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NVIDIA DLSS 3 включат на тестировании Diablo IV Server Slam, расширен список игр с поддержкой DLSS 2
DLSS 2 стал доступен в трёх играх, две из которых ужастики.
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NVIDIA назвала новые игры с поддержкой технологий DLSS и неожиданно объявила, что DLSS 3 станет доступен владельцам видеокарт GeForce RTX 40 уже во время тестирования Diablo 3 Server Slam, хотя ранее сообщалось, что DLSS 3 ожидается только на релизе игры. Вероятно, планы изменились, Server Slam пройдёт с 12 по 14 мая, а релиз намечен на 6 июня. В дополнение стоит отметить, что NVIDIA подготовила ограниченное предложение для покупателей видеокарт GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti и 4070, которые получат наборы с Diablo 3 и дополнительными игровыми бонусами, но данное предложение, впрочем, как и сама игра Blizzard, в России официально недоступны. Недоступна и Midnight Suns от Marvel, для которой 11 мая выходит четвёртое дополнение Blood Storm — игра уже поддерживает DLSS 3.

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А теперь о доступном, NVIDIA также сообщила, что поддержка DLSS 2 появилась в ужастике Fobia St. Dinfna Hotel и психологическом хорроре Someday You'll Return: Director's Cut, обе игры имеют положительный рейтинг в Steam, а первая может похвастаться и высокими оценками рецензентов. Также DLSS 2 появился в кооперативном выживаче-песочнице No One Survived, на момент написания отзывы игроков в Steam смешанные.

Источники
NVIDIA и Wccftech, TechPowerUp
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#nvidia #игры #nvidia dlss
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