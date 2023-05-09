Noctua представила высококачественный концентратор NA-FH1, который позволят подключить до восьми вентиляторов к одному разъёму материнской платы или автономным контроллерам. К преимуществам своего решения Noctua относит высокое качество и надёжность, отмечая, что в дешёвых концентраторах возможны ошибки считывания из-за плохого качества сигнала, а отсутствие защиты может привести даже к искрению в случае перегрузки по току или короткого замыкания. В Noctua NA-FH1 применяется схема для улучшения качества сигнала, надёжного считывания и управления, а также реализована защита — присутствуют предохранители. Кроме того, концентратор может похвастаться светодиодами состояния, магнитным креплением, соответствием сертификатам и стандартам безопасности CE, UKCA и UL, а также 6-летней гарантией производителя.
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Питание Noctua NA-FH1 осуществляется либо через вход S-ATA (для вентиляторов 12 В, до 54 Вт), либо через 4-контактный вход PWM материнской платы (для вентиляторов 5 В и 12 В, до 24 Вт). Если два порта подключить одновременно, питание будет поступать через S-ATA, а обмен сигналами — через 4-контактный разъём. Рекомендованная производителем розничная цена для зарубежного рынка составляет 34,90 евро или долларов США. Больше информации можно узнать на странице продукта. Недавно появился обновлённый план выпуска продуктов Noctua.
- Источники
- Noctua
- TechPowerUp