И показала эффектное видео с коротким замыканием дешёвого хаба.

Noctua представила высококачественный концентратор NA-FH1, который позволят подключить до восьми вентиляторов к одному разъёму материнской платы или автономным контроллерам. К преимуществам своего решения Noctua относит высокое качество и надёжность, отмечая, что в дешёвых концентраторах возможны ошибки считывания из-за плохого качества сигнала, а отсутствие защиты может привести даже к искрению в случае перегрузки по току или короткого замыкания. В Noctua NA-FH1 применяется схема для улучшения качества сигнала, надёжного считывания и управления, а также реализована защита — присутствуют предохранители. Кроме того, концентратор может похвастаться светодиодами состояния, магнитным креплением, соответствием сертификатам и стандартам безопасности CE, UKCA и UL, а также 6-летней гарантией производителя.

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Питание Noctua NA-FH1 осуществляется либо через вход S-ATA (для вентиляторов 12 В, до 54 Вт), либо через 4-контактный вход PWM материнской платы (для вентиляторов 5 В и 12 В, до 24 Вт). Если два порта подключить одновременно, питание будет поступать через S-ATA, а обмен сигналами — через 4-контактный разъём. Рекомендованная производителем розничная цена для зарубежного рынка составляет 34,90 евро или долларов США. Больше информации можно узнать на странице продукта. Недавно появился обновлённый план выпуска продуктов Noctua.

Источники Noctua TechPowerUp