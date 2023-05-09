Модули оснащены компактными радиаторами.

Несмотря на всё более широкое распространение DDR5, новые модули и комплекты оперативной памяти DDR4 продолжают появляться на рынке, что позволяет владельцам не самых современных, но ещё вполне актуальных систем нарастить объём оперативной памяти. Даже при сборке ПК на новой платформе Intel LGA 1700 можно сэкономить, выбрав DDR4, так что память ещё актуальна и накануне под брендом XPG компании ADATA была представлена интересная новинка, сообщает Vortez.

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ADATA представила память XPG SPECTRIX D35G DDR4 RGB с низкопрофильными радиаторами в чёрном и белом цвете. В ассортименте компании уже присутствуют похожие модули GAMMIX D35 DDR4, но новая модификация SPECTRIX D35G обладает полосой RGB подсветки в верхней части, сохраняя компактную конструкцию. Подсветкой можно управлять с помощью программного обеспечения XPG Prime, поддерживаются все популярные технологии ведущих производителей материнских плат. Что касается скоростных характеристик, доступны одиночные модули и парные комплекты объёмом 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ со скоростью 3200 МТ/с и 3600 МТ/с, поддержкой профилей Intel XMP 2.0, задержками CL 16-20-20 или CL 18-22-22. О стоимости не сообщается.