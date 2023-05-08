Всё больше подтверждений того, что настольные Meteor Lake-S действительно появятся.

Madhuvan Yadav, Unsplash

В Сети появляется всё больше намёков на подготовку к релизу настольной линейки процессоров Intel Meteor Lake вопреки ранним слухам о её возможной отмене. На этот раз процессоры Meteor Lake-S были замечены в составе патча, реализующего их поддержку в будущем ядре Linux 6.3, сообщает Wccftech. Если точнее, обновление от 6 мая добавило последовательный периферийный интерфейс (Serial Peripheral Interface, SPI), а также идентификаторы PCI в список драйверов для поддерживаемых устройств.

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Ещё не так давно инсайдеры говорили, что процессоры Intel Meteor Lake-S могут появиться только для мобильных платформ, однако на данный момент популярность набирает другое предположение. Возможно, Meteor Lake-S будут формировать новое поколение настольных процессоров не одни, а в паре с другим семейством, поскольку есть слухи, что Meteor Lake-S будут ограничены моделями класса Core i5 мощностью до 65 Вт включительно. Также ходят слухи о выходе Raptor Lake Refresh, которым приписывают очень высокие частоты, но эти семейства имеют разные сокеты, LGA 1851 и LGA 1700 соответственно. А вот Arrow Lake-S совместим с LGA 1851 и, предположительно, включает модели вплоть до Core i9. Так что Arrow Lake-S тоже может составить компанию Meteor Lake-S в новом поколении, если появится с небольшим промежутком по времени. Но это всё догадки, в Intel готовят ребрендинг процессоров, а значит нас могут ожидать различные сюрпризы с неожиданной расстановкой моделей, пока лишь можно отметить, что признаков появления Meteor Lake на настольных ПК всё больше, а по заверениям Intel первые процессоры этого семейства появятся в конце года.