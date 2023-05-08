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Температуры SSD GALAX HOF Extreme 50 под нагрузкой ниже 50°C благодаря активному охлаждению
Наличие вентилятора позволило также сделать охлаждение компактнее.
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На рынке появляются различные модели твердотельных накопителей M.2 с поддержкой PCIe Gen5, некоторые из них оснащаются активной системой охлаждения с небольшим вентилятором и, вероятно, не зря — троттлинг за-за высоких температур под нагрузкой точно не обрадует владельцев этих новых дорогостоящих решений. Есть варианты с эффективным пассивным охлаждением, но присутствие вентилятора позволяет уменьшить габариты радиатора, сделать устройство более аккуратным и снизить риск конфликтов с другим оборудованием. В частности, активным охлаждением свой новый накопитель HOF Extreme 50 PCIe Gen5 оснастила компания GALAX, что позволяет при довольно компактных размерах удерживать температуры на относительно невысоких значениях.

Источник: GALAX, Bilibili и Wccftech

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GALAX HOF Extreme 50 поставляется с глянцевым элегантным металлическим кожухом, закрывающим алюминиевый радиатор. Внутри этого кожуха находится единственный вентилятор, который охлаждает накопитель при высоких нагрузках. Компания протестировала устройство при температуре окружающего воздуха 20°C, в PCMark 8 максимальная температура составила 47°C, а в тестах 3DMark и при передаче данных накопитель разогрелся до 44…45°C, что является хорошим показателем, отмечает Wccftech.

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Твердотельные накопители HOF Extreme 50 представлены в двух вариантах: вариант на 1 ТБ с последовательными скоростями чтения и записи 9500 МБ/с и 8500 МБ/с, вариант на 2 ТБ со скоростями 10 000 МБ/с и 9500 МБ/с соответственно. Вариант на 2 ТБ в Китае стоит 2499 юаней или около 350 долларов США.

Источники
GALAX, Bilibili
Wccftech
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#ssd #твердотельные накопители #galax
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