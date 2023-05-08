Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Трейд-ин программа Colorful позволит владельцам RTX 3090Ti получить RTX 4090 с доплатой около 600USD
Даже GTX 1660 Super можно отдать в зачёт новой видеокарты.
рекомендации
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-45000р на iPhone 14 Pro - смотри цену
Andre Taissin, Unsplash

Цены на флагманские видеокарты в каждом новом поколении становятся всё выше, что, вероятно, сокращает количество покупателей, которые хотели бы обновляться на самые современные решения вскорости после их выпуска. Но у китайской компании Colorful есть заманчивое предложение, владельцы флагманских видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 могут перейти на новую линейку с минимальными затратами по программе трейд-ин, сообщает MyDrivers. Ограниченное по времени предложение доступно только в Китае, но акция интересная и заслуживает внимания.

реклама

Colorful принимает в зачёт много различных моделей видеокарт NVIDIA, не только предыдущего поколения и не только флагманские, но начнём с последних, так GeForce RTX 3090 Ti компания оценивает в 1041 доллар США, судя по конвертированным значениям Tom’s Hardware. Это примерно на 48% меньше, по сравнению с рекомендованной производителем розничной ценой флагмана семейства Ampere, но компания готова увеличить сумму, в зависимости от исполнения видеокарты, премиальные варианты получают дополнительный бонус к стоимости, порядка 20…30 долларов. Таким образом владелец RTX 3090 Ti получает возможность купить RTX 4090, доплатив около 600 долларов, что является рекомендованной ценой базовой RTX 4070. Базовые версии RTX 3090 и RTX 3080 компания оценивает примерно в 810 и 492 долларов соответственно.

рекомендации
RX 7900XT подешевела на порядок
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Также в программе могут принять участие владельцы видеокарт NVIDIA семейства Turing, но не всех, принимаются модели GeForce GTX 1660 Super, RTX 2060/Super, RTX 2070/Super, за них можно выручить от 108 до 230 долларов США. Специалисты Tom’s Hardware намекают, что продажа на «вторичке» может быть выгоднее, но не всегда, всё зависит от ситуации на рынке в момент продажи.

Источники
MyDrivers
Tom's Hardware
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Моддеру удалось записать Windows 11 в память мобильной видеокарты GeForce RTX 3050
Colorful меняет старые видеокарты на новые: скидки достигают $1 000
Стоимость упрощенного графического процессора A800 в Китае уже достигает $15 000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин: Минобороны пообещало ЧВК «Вагнер» всё необходимое вооружение и назначило куратором генерала Суровикина
27
Москву ожидает трехмесячный температурный армагеддон из-за самого жаркого лета за последние 150 лет
6
США подтверждают сбитие гиперзвуковой ракеты «Кинжал» украинским ПВО
35
Аналитики Travel Safety Index создали антирейтинг худших мест для туристических путешествий в 2023г
3
Ещё один ЗРК Stormer HVM не смог защитить себя от угрозы с воздуха, будучи машиной ПВО
9
В Финляндии альтернативой российскому топливу стал итальянский мусор
7
Streacom показала корпус без вентиляторов: до 600W пассивного охлаждения
+
США хотели получить от Турции её комплекс С-400 для изучения
4
Пригожин: Бахмут будет взят силами чеченского подразделения «Ахмат»
8
В ВСУ появился первый ЗРК Avenger, поражённый барражирующим боеприпасом "Ланцет" [Видео]
4
Отступления не будет: Пригожин сообщил о скором поступлении боеприпасов и вооружения
2
Пригожин: ЧВК «Вагнер» остаются в Бахмуте, Минобороны пошли на уступки
7
Linux станет операционной системой по умолчанию для Россиян
54
Китайские законодатели могут обязать производителей оснащать машины бортовыми самописцами
+
В зоне СВО был замечен танк Т-72Б3 с нестандартной защитой типа "скворечник", дооснащённый Контакт-1
+
Моддеру удалось записать Windows 11 в память мобильной видеокарты GeForce RTX 3050
1
iPhone уцелел при падении с высоты более 4 км
+
Radeon RX 6600 за 16000 руб с Aliexpress показала 60 FPS в Cyberpunk 2077 на впечатляющих настройках
3
Кадыров раскритиковал шум, поднятый вокруг «снарядного голода» в ЧВК «Вагнер»
2
На Украине частные мастерские стали принимать заказы на ремонт и усовершенствование танков ВСУ
1

Популярные статьи

AIM-260: США нацелились на РФ и Китай ракетами, способными наносить кинетические удары "hit-to-kill"
18
Собираем "правильный" игровой компьютер для 2К без разгона и переплат за 85 000р
28
Вторая казнь Noctua
36
Почти идеальная сборка игрового ПК за 70 000р для любых игр в 2К на максимальных настройка графики
11
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - дрель с дисплеем и кухонный робот Сяоми.
1
Впечатления от замены SSD под Windows с 120 на 256 ГБ в игровом компьютере - стоило ли переплачивать
18
Апгрейд ноутбука ASUS X555LN-XO127H и замена клавиатуры - описание и процесс
3
Как играется в Rocket League в 2023 году
+
Итоги гоночного уик-энда 6-7 мая
+

Сейчас обсуждают

Kozma
11:14
Ну, а в РФ только добровольно могилизуют и потерь нет.
Streacom показала корпус без вентиляторов: до 600W пассивного охлаждения
nonses84
11:12
Да просто хотят патриотов ещё выпросить. Одни балаболы. Мол смотрите сбили одну, давайте ещё, будем сбивать остальные.
Streacom показала корпус без вентиляторов: до 600W пассивного охлаждения
Alex Rus
11:11
Верьте конечно в это. Вы вообще очень доверчивые люди. Поэтому и решил весь мир что надо утилизировать нацию. Опасные вы. В своей искренней доверчивости
Ещё один ЗРК Stormer HVM не смог защитить себя от угрозы с воздуха, будучи машиной ПВО
Nutty8729
11:09
Что ты несешь, меньше риановости с конашенковым смотри... или запредельная тупость вынуждает смотреть? или начальник требует бред писать?
Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира
Alex Rus
11:08
Ну конечно. Здесь ничего не понятно Это тебе не банкой с огурцами истребители сбивать. Там то вопросов нет. Там тупые рагули все схавали и скачут))
Ещё один ЗРК Stormer HVM не смог защитить себя от угрозы с воздуха, будучи машиной ПВО
Alexsandr Smit
11:07
Дурень всю дорогу думками богатеет. Андерсон отдыхает.
Streacom показала корпус без вентиляторов: до 600W пассивного охлаждения
Владимир Платонов
11:07
Чел, досих пор смотришь на тех процесс которые все измеряют по разному и которых по факту ровным счётом чистый маркетинг🤡
Intel 14-го поколения Raptor Lake c частотой в режиме boost до 6,2 ГГц ожидается в сентябре
nonses84
11:07
Да , а ещё в Украине нет принудительной мобилизации и сбиваются все ракеты.
Streacom показала корпус без вентиляторов: до 600W пассивного охлаждения
Alex Rus
11:06
Особенно это не интересно десяткам тысяч закопанных в оврагах Донбасса бандеровцев )
Ещё один ЗРК Stormer HVM не смог защитить себя от угрозы с воздуха, будучи машиной ПВО
KremlinGremlin
11:05
Мишаня, пока ты на "Патриоты" отвлекаешься, у нас тут крыша на Кремле горит...
Streacom показала корпус без вентиляторов: до 600W пассивного охлаждения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем