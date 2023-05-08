Даже GTX 1660 Super можно отдать в зачёт новой видеокарты.

Andre Taissin, Unsplash

Цены на флагманские видеокарты в каждом новом поколении становятся всё выше, что, вероятно, сокращает количество покупателей, которые хотели бы обновляться на самые современные решения вскорости после их выпуска. Но у китайской компании Colorful есть заманчивое предложение, владельцы флагманских видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 могут перейти на новую линейку с минимальными затратами по программе трейд-ин, сообщает MyDrivers. Ограниченное по времени предложение доступно только в Китае, но акция интересная и заслуживает внимания.

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Colorful принимает в зачёт много различных моделей видеокарт NVIDIA, не только предыдущего поколения и не только флагманские, но начнём с последних, так GeForce RTX 3090 Ti компания оценивает в 1041 доллар США, судя по конвертированным значениям Tom’s Hardware. Это примерно на 48% меньше, по сравнению с рекомендованной производителем розничной ценой флагмана семейства Ampere, но компания готова увеличить сумму, в зависимости от исполнения видеокарты, премиальные варианты получают дополнительный бонус к стоимости, порядка 20…30 долларов. Таким образом владелец RTX 3090 Ti получает возможность купить RTX 4090, доплатив около 600 долларов, что является рекомендованной ценой базовой RTX 4070. Базовые версии RTX 3090 и RTX 3080 компания оценивает примерно в 810 и 492 долларов соответственно.

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Также в программе могут принять участие владельцы видеокарт NVIDIA семейства Turing, но не всех, принимаются модели GeForce GTX 1660 Super, RTX 2060/Super, RTX 2070/Super, за них можно выручить от 108 до 230 долларов США. Специалисты Tom’s Hardware намекают, что продажа на «вторичке» может быть выгоднее, но не всегда, всё зависит от ситуации на рынке в момент продажи.