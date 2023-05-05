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AMD приписывают планы возобновить производство APU Ryzen 3000G
По современным меркам, данные модели выглядят уже не очень привлекательно, но для бюджетных сборок сгодятся.
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Многие с нетерпением ожидают новых производительных APU на платформе AMD AM5, но об их подготовке мало что известно, вероятно, в планах компании такие продукты есть, но когда появятся — непонятно. Зато появились слухи об уже забытой серии Ryzen 3000G для платформы AM4, как сообщает VideoCardz со ссылкой на закрытый китайский форум поставщиков оборудования Board Channels, компания якобы собирается вернуться к производству данных APU.

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AMD Ryzen 3000G основывались на 12-нм техпроцессе и объединяли процессорные ядра Zen+ с интегрированной графикой Vega. Можно вспомнить такие модели, как 4-ядерный и 8-поточный Ryzen 5 3400G с интегрированной Vega 11, а также просто 4-ядерный Ryzen 3 3200G с графикой Vega 8. Не уточняется, планируется ли какое-то обновление техпроцесса или архитектур, но, если никаких изменений в этих APU не произойдёт, их возвращение в 2023 году выглядит довольно странно, с другой стороны, при определённой цене модели всё ещё можно рассматривать для очень бюджетных сборок. Утверждается, что AMD планирует производить до 30 тыс. процессоров, которые будут продаваться вместе с дешёвыми материнскими платами.

Источники
VideoCardz
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#amd #процессоры #amd ryzen #amd apu
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