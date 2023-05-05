В новой демонстрации AMD собрала девять популярных игр.

Abdullah Abid, Unsplash

AMD продолжает продвигать видеокарты Radeon RX 7900 и на этот раз опубликовала в ответ на запросы сообщества более подробные результаты производительности флагманских видеокарт в разрешении 4K при максимальных настройках графики, трассировке лучей и включённой технологии масштабирования FSR 2. Судя по всему, основная цель публикации — показать, что за счёт FSR 2 обе старшие модели Radeon RX 7900 XTX и 7900 XT способы обеспечить в среднем 60 и более кадров в секунду (к/с) при указанных настройках графики.

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Судя по опубликованным данным, флагманская Radeon RX 7900 XTX нередко близка к целевому показателю в 60 кадров даже в нативном 4K, поэтому достаточно включения FSR 2 в режиме «Качество», чтобы получить среднюю частоту кадров около 80, 90 и даже 100. Но есть исключения, так в Dying Light 2 Stay Human и Hitman World of Assassination без помощи FSR средняя частота кадров около 40, но и здесь режима «Качество» достаточно, чтобы преодолеть отметку 60 к/с. Модель Radeon RX 7900 XT тоже отлично справляется со всеми играми из списка AMD, кроме последних двух, где субфлагманской модели удаётся достичь целевой производительности в сбалансированном режиме FSR 2.

Отдельно компания рассматривает Cyberpunk 2077, отмечая, что эта игра считается одной из эталонных среди проектов с трассировкой лучей и включает в себя полный набор эффектов. При ультра настройках RT и разрешении 1440p качественный пресет FSR 2 позволил видеокартам Radeon RX 7900 XTX и XT в среднем обеспечить производительность 67 и 60 к/с. Для 4K разрешения компания приводит результаты только флагмана, даже ему требуется FSR 2 в режиме «Производительность», чтобы обеспечить в среднем 59 к/с, но для Cyberpunk 2077 это достойный результат. Стоит отметить, что режим трассировки пути Overdrive не использовался.

К сожалению, компания ничего не рассказала об анонсированной в прошлом году FSR 3, в которой появится интерполяция кадров Fluid Motion Frames, потенциально способная повысить производительность до двух раз. В марте появились некоторые подробности о технологии, но сроки выхода так и не уточняются.

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В заключение AMD отметила, что Radeon RX 7900 XTX доступен на сегодняшний день по цене от 999 долларов США, а Radeon RX 7900 XT от 849 долларов, т.е. субфлагман официально подешевел на 50 долларов с момента релиза в конце прошлого года. Подробнее с результатами можно ознакомиться в сообществе AMD по ссылке ниже.

Источники AMD Community