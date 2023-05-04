Две модели объёмом 1 и 2 ТБ поступили в продажу.

Corsair выпустила серию твердотельных накопителей MP700 с поддержкой PCIe Gen 5, на данный момент официальный магазин компании предлагает две модели объёмом 1 и 2 ТБ. Меньшая модель предлагает скорости последовательного чтения и записи до 9,5 и 8,5 ГБ/с соответственно. Эти же скорости у более объёмной модели достигают 10 ГБ/с, также старший накопитель может похвастаться высокими показателями произвольного чтения и записи, до 1,5 млн операций на чтении и до 1,7 млн операций на записи, для терабайтника приводятся значения 1,3 млн и 1,6 млн соответственно. На накопители распространяется 5-летняя гарантия, ресурс 1400 и 700 TBW для большей и меньшей модели. А теперь цена: MP700 на 2 ТБ стоит в американском магазине Corsair 289,99 долларов США, на 1 ТБ — 169,99 долларов.

реклама

Накопители выполнены в распространённом форм-факторе M.2 2280, что обеспечивает широкую совместимость с материнскими платами и системами охлаждения, в частности, фирменным водоблоком Corsair Hydro X Series XM2. Также компания отмечает наличие фирменного ПО SSD Toolbox, которое предлагает пользователю набор различных функций, например, безопасное стирание информации и обновление прошивки.

Источники Corsair TechPowerUp