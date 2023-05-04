От видеокарт NVIDIA тренд перешёл к старым моделям AMD.

Проблема недостатка видеопамяти на 8-гиговых видеокартах в современных играх активно обсуждается в Сети. Примером часто является NVIDIA GeForce RTX 3070, потенциал графического процессора которой серьёзно ограничивают 8 ГБ памяти. Модель уже неоднократно модифицировали, увеличивая видеопамять до 16 ГБ путём замены чипов, такой вариант показывает большую и более стабильную частоту кадров. Одну из таких модификаций показали мастера на YouTube канале Paulo Gomes, затем специалисты смогли превратить урезанную RTX 3060 8 ГБ в полноценную 12-гиговую версию, а теперь взялись и за более старые видеокарты, вдвое увеличив видеопамять на AMD Radeon RX 5600 XT, сообщает VideoCardz.

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Похоже, что ранее никто не проводил подобных экспериментов с AMD Radeon RX 5600 XT. В то время, когда модель была актуальна, 6 ГБ хватало в среднем сегменте и потребности в такой модификации не было, да и без надлежащего BIOS с поддержкой 12 ГБ это было бессмысленно — видеокарта бы не заработала. Однако бразильские специалисты смогли найти нужные регистры в BIOS и успешно отредактировали его, чтобы видеокарта распознала все 12 ГБ. После этого мастерам оставалось провести уже отлаженную процедуру по замене чипов на более ёмкие и быстрые с пропускной способностью на контакт 16 Гбит/с.

Чтобы показать преимущество от большего объёма видеопамяти, специалисты провели сравнительный тест Unigine Superposition в разрешении 10240×4320, забив примерно 10 ГБ видеопамяти. Оценка модифицированной видеокарты была примерно в 2,2 раза выше.

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