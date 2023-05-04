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Модели GeForce RTX 4070 отличаются качеством чипов и лимитом TGP — лучшую можно найти даже по РРЦ
Если повезёт, удачная видеокарта с не самой высокой ценой может порадовать отличным разгонным потенциалом.
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Christian Wiediger, Unsplash

На старте продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 все модели были укрупнённо разделены на два класса. К одному классу моделей относятся боле простые варианты по рекомендованной цене, к другому — более дорогие варианты с лучшим оснащением и заводским разгоном. Как сообщает Igor’s LAB, графические процессоры AD104-250 для RTX 4070 тоже сортируют на две категории, но, похоже, не привязывают к более дешёвым или дорогим моделям. Короче говоря, даже в не самой продвинутой реализации с рекомендованной ценой можно получить более удачный чип, но ещё многое зависит от прошивки.

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По информации специалистов, лучшие чипы на заводских частотах работают при мощности до 200 Вт, не самым лучшим экземплярам требуется до 215 Вт для достижения этих же рабочих частот. На карты может прошиваться BIOS с разными лимитами мощности, но некоторые производители могут «шить» 215-ваттный BIOS на все видеокарты, независимо от качества чипа. Таким образом, в продаже присутствуют модели с рекомендованной ценой, лучшим чипом и 215-ваттным BIOS. Разгоняться такие видеокарты могут, как минимум, не хуже каких-нибудь более продвинутых и дорогостоящих моделей.

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В качестве одного из примеров приводится модель KFA2 RTX 4070 EX Gamer, вариант, оказавшийся на тестировании в Igor's LAB, оказался на лучшем чипе и с TGP в прошивке 215 Вт, что позволило достичь частот до 3,0 ГГц по чипу. К специалистам Hardware Busted на тестирование попала аналогичная модель, удалось добиться хороших показатели в разгоне с пиковой частотой 2,97 ГГц. При этом стоимость озвученной модели соответствует РРЦ и составляет примерно 600 долларов.

Источники
Igor's LAB
Hardware Busted
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#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4070
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