Качество изображения лучше, видны мелкие детали.

Brad Starkey, Unsplash

Накануне стала доступна стабильная версия OBS Studio 29.1 с поддержкой кодирования AV1 и потоковой передачи видео на YouTube. NVIDIA увидела в этом событии возможность рассказать о преимуществах кодировщика NVENC 8-го поколения в видеокартах семейства Ada Lovelace, сравнив качество трансляции на GeForce RTX 4080, AMD Radeon RX 7900 XT и Intel Arc A770 в разрешении 4K и настройках по умолчанию с битрейтом 12 Мбит/с.

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На сравнительном кадре из игры Fortnite невооружённым взглядом заметно преимущество видеокарты NVIDIA, но компания отметила участки, на которые стоит обратить внимание. Так хорошо видно разницу в мелких деталях черепицы на одном из домов, а также двери — изображение более чёткое и при трансляции сохранилось больше деталей. Разница также видна и на других объектах, окнах, стенах дома и даже самом персонаже, который находится ближе всего к камере. NVIDIA утверждает, что кодирование AV1 обеспечивает примерно на 40% лучшую эффективность, при этом формат является открытым и не требует лицензионных отчислений, что должно ускорить его распространение.

Источники NVIDIA VideoCardz