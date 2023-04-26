Похоже, это ошибка, такое поведение можно пресечь одной настройкой.

Пользователи обнаружили, что веб-браузер Microsoft Edge стал отправлять информацию о всех посещаемых страницах на домен bingapis.com, сообщает gHacks со ссылкой на несколько обсуждений, созданных на портале Reddit. Также факт отправки URL адресов посещаемых сайтов на указанный домен подтвердил ресурсу The Verge инженер-программист Рафаэль Ривера (Rafael Rivera). Очевидно, что такие действия браузера не по душе пользователям, которые ответственно подходят к конфиденциальности своих данных, тем более, что в отправляемых ссылках могут находиться важные данные, уникальные идентификаторы пользователей, каких-либо операций и т.п.

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Дело в том, что браузер Microsoft Edge версии 112.0.1722.34 получил обновлённую функцию показана предложений для подписки на авторов различного контента. Эта функция ранее работала лишь на некоторых сайтах, подобных YouTube, а суть её работы заключалась в мониторинге rss лент для отслеживания новых публикаций. В новой версии браузера функция заработала на всех сайтах и почему-то стала отправлять URL адреса на домен Bing API. Представители Microsoft подтвердили The Verge, что осведомлены о проблеме и расследуют её, а пока специалисты рекомендуют просто отключить в браузере опцию «Получать уведомления, когда авторы, на которых вы подписаны, публикуют новое содержимое».