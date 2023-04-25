Meteor Lake-S будут использовать до Core i5 включительно.

В последнее время появлялось множество противоречивых слухов о следующем поколении настольных процессоров Intel, многие из них сходились к тому, что процессоры Meteor Lake-S на настольных ПК могут не появиться и вместо них стоит ожидать обновление Raptor Lake-S Refresh. Но вот сегодня мы снова возвращаемся к самым первым слухам, появившимся более года назад или даже раньше, тогда высказывались предположения, что процессоры линеек Meteor Lake и Arrow Lake будут сосуществовать, формируя разные категории продуктов. Об этом пишет пользователь Twitter* под псевдонимом @SquashBionich, сопровождая своё сообщение фрагментом, предположительно, из документации компании. На сообщение обратил внимание ресурс VideoCardz, который также заметил на сайте Intel тестовую плату-интерпозер LGA1851-MTL-S, название которой намекает на настольную линейку процессоров Meteor Lake-S для платформы LGA 1851.

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Таблица, в которой перечислены будущие процессоры для настольных ПК, указывает на то, что семейство Meteor Lake-S будет ориентировано на модели только до Core i5 включительно с мощностью до 65 Вт. Второе семейство Arrow Lake-S будет ориентировано на широкий ассортимент процессоров вплоть до Core i9 мощностью 35, 65 и 125 Вт. Оба используют один и тот же процессорный разъем LGA 1851 и будут совместимы с материнскими платами на базе чипсета Intel 800 серии, которые на этот раз поддерживают исключительно DDR5 оперативную память.

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Никакие подробности о планах по выпуску новых моделей нет, так что неизвестно, будут ли оба семейства сосуществовать, но на это намекает ограничение Meteor Lake-S процессорами Core i5. Тем не менее, неизвестно, настолько достоверна и актуальна эта информация, поэтому доверять ей не стоит, выпуск Raptor Lake-S Refresh тоже не исключён.