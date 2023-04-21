На полной мощности и в трассировке NVIDIA увеличивает отрыв.

В начале года AMD представила дискретную графику RDNA 3 для ноутбуков, четыре модели и все на базе младшего монолитного графического процессора Navi 33. Только сейчас ноутбуки на базе этих решений начинают неспешно появляться в продаже и одну из новинок протестировал немецкий ресурс ComputerBase. Это ноутбук ASUS TUF Gaming A16 на базе Zen 3 процессора AMD Ryzen 7 7735H и дискретной графики Radeon RX 7600S — не самой производительной из представленных. В данном случае вариант Navi 33 предлагает 28 вычислительных блоков CU и 1792 потоковых процессоров SP, видеокарта оснащается 8 ГБ 128-битной видеопамяти GDDR6 и работает в диапазоне мощности 50…75 Вт.

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Рецензенты посчитали, что соперником Radeon RX 7600S может стать GeForce RTX 4060, но видеокарта NVIDIA с более высокой мощностью до 115 Вт (+25 Вт Dynamic Boost) оказалась в среднем на 15% производительнее, и на 6% при одинаковом уровне потребления 80 Вт. Ближе всего новая RX 7600S располагается к RX 6800S, показывая практически одинаковую производительность.

Средние относительные результаты в 1080p без трассировки лучей (в процентах). Источник: ComputerBase

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В обзоре была отмечена нехватка видеопамяти, которая особо остро ощущается при включении трассировки лучей, при этом урезанный интерфейс PCIe Gen4 x8 может оказывать дополнительное пагубное воздействие на производительность. С включённой трассировкой лучей сравнение при одинаковой мощности не проводилось, в среднем 115-ваттная RTX 4060 была примерно на 25% быстрее 80-ваттной RX 7600S.

Источники ComputerBase VideoCardz