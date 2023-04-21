Windows 11 быстрее, но Linux не сильно хуже.

В последние годы операционные системы Linux стали гораздо дружелюбнее к неподготовленным пользователям и в целом отвечают всем основным требованиям среднестатистического пользователя, позволяя даже играть в игры, разработанные для Windows. В подавляющем большинстве случаев игры запускаются через слои совместимости, в том числе, чтобы транслировать вызовы графического API DirectX в Vulkan. Это имеет негативное влияние на производительность, но так ли оно велико? Ресурс Phoronix сравнил производительность флагманских видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 и RTX 4080 в Ubuntu 23.04 и Windows 11, используя версию драйвера 530.41.03 для Linux и 531.61 для Windows.

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Тестировались две игры, Cyberpunk 2077 и Hitman 3, но в разных разрешениях и при разных настройках, также в тест включили несколько бенчмарков. Игры запускались через Steam Play Proton. Windows 11 по-прежнему работает лучше, но производительность в Linux была на хорошем уровне без каких-либо катастрофических провалов. Если оценивать разницу при максимальных настройках графики и максимальном разрешении, Windows 11 была быстрее на 13,5…15,5%. А вот в бенчмарках Unigine Heaven и Superposition, при использовании нативных OpenGL версий для Linux, разница в производительности систем отсутствовала.

Источники Phoronix Wccftech