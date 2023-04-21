Также добавлена поддержка космического шутера Boundary.

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AMD выпустила графический драйвер Adrenalin версии 23.4.2, выпуск приурочен к релизу долгожданного зомби боевика Dead Island 2 и по сравнению с предыдущим выпуском 23.4.1 повышает в этой игре производительность до 15%. Заявленный прирост актуален для разрешения 4K и видеокарт серий Radeon RX 7900 и RX 6000. Релиз Dead Island 2 запланирован на сегодня, хоть игру и ждали с нетерпением, оценки рецензентов оказались неоднозначными, но в среднем на OpenCritic проект заработал «крепкий» рейтинг с оценкой 75 баллов. Также в драйвер добавили поддержку многопользовательского космического шутера Boundary и новых расширений графического API Vulkan.

Инженерам AMD удалось исправить четыре проблемы, на первом месте артефакты водных поверхностей в Red Dead Redemption 2 при использовании API Vulkan — это единственное исправление для игр. Далее по списку: исправлена проблема с исчезновением текста или появлением белого диска в VR режиме Google Earth, внезапное появление критической ошибки при включении окна превью рендера в Unreal Engine 5, а также пропажа изображения на некоторых конфигурациях мониторов.

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В списке известных проблем пока всё также присутствуют знакомые пункты с проблемами воспроизведения видео и отображения при одновременном запуске игр и переключении между окнами с видео и игрой. На видеокартах Radeon RX 7000 некоторые игры в VR могут работать неоправданно медленно, также видеокарты могут всё ещё страдать от повышенного энергопотребления в простое с некоторыми конфигурациями мониторов. В Hogwarts Legacy возможны артефакты на воде с видеокартами Radeon RX 580 и подобными.

Источники AMD