Microsoft может работать над собственным процессором для задач искусственного интеллекта (ИИ), разработка чипа под кодовым названием Athena якобы ведётся уже около четырёх лет, а производить его намереваются на базе 5-нанометрового техпроцесса компании TSMC, сообщает Wccftech со ссылкой на публикацию издания The Information.
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Информация появляется после того, как Microsoft успешно внедрила технологии компании OpenAI в ряд своих сервисов, в частности, чат-бот ChatGPT появился в поисковике Bing. Развитие этих технологий требует совершенствования и постоянного обучения больших языковых моделей (LLM) и для этих задач преимущественно используется дорогое оборудование NVIDIA. Разработка собственного процессора может позволить Microsoft снизить расходы на покупку специализированных решений у других компаний, а также зависимость от них.
По информации The Information, в Microsoft и OpenAI создана небольшая рабочая группа, которая и занимается разработкой процессора. Предполагается, что в компании уже тестируют прототипы, а к массовому производству могут приступить в следующем году.
- Источники
- The Information
- Wccftech