Предполагается, что разработка позволит сэкономить на закупке стороннего оборудования.

Microsoft может работать над собственным процессором для задач искусственного интеллекта (ИИ), разработка чипа под кодовым названием Athena якобы ведётся уже около четырёх лет, а производить его намереваются на базе 5-нанометрового техпроцесса компании TSMC, сообщает Wccftech со ссылкой на публикацию издания The Information.

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Информация появляется после того, как Microsoft успешно внедрила технологии компании OpenAI в ряд своих сервисов, в частности, чат-бот ChatGPT появился в поисковике Bing. Развитие этих технологий требует совершенствования и постоянного обучения больших языковых моделей (LLM) и для этих задач преимущественно используется дорогое оборудование NVIDIA. Разработка собственного процессора может позволить Microsoft снизить расходы на покупку специализированных решений у других компаний, а также зависимость от них.

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По информации The Information, в Microsoft и OpenAI создана небольшая рабочая группа, которая и занимается разработкой процессора. Предполагается, что в компании уже тестируют прототипы, а к массовому производству могут приступить в следующем году.