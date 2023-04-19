И систему охлаждения с тремя тепловыми трубками.

Выход новых производительных мобильных APU компании AMD является катализатором для производителей портативных игровых устройств, которые в последние годы набирают популярность. По информации ITHome, известный бренд AYANEO планирует выпустить в этом году новый портативный игровой компьютер AYANEO 2S на основе AMD Ryzen 7 7840U. Предполагается, что устройство получит 7-дюймовый безрамочный экран, эргономичный дизайн и продвинутый контроллер с датчиками Холла. Также консоль может получить улучшенную систему охлаждения с тремя тепловыми трубками, которая позволит работать чипу на полной мощности, а также повысить комфорт эксплуатации для пользователя, улучшения ожидаются и во многих других аспектах, включая продолжительность работы и фирменное программное обеспечение.

реклама

AMD Ryzen 7 7840U может стать очень популярным процессором у производителей портативных устройств. Эта модель с низким энергопотреблением от 15 до 28 Вт предлагает 8 ядер на базе архитектуры Zen 4 и интегрированную графику Radeon 780M на базе архитектуры RDNA 3. Графика предлагает 12 вычислительных блоков Compute Unit (CU) или 768 потоковых процессоров Streaming Processors (SP) и, как ожидается, будет работать на частоте около 2,5 ГГц. По предварительным прогнозам, использование быстрой LPDDR5(X) памяти позволит этой графике по уровню быстродействия приблизиться к таким дискретным решениям, как GeForce GTX 1650 и RTX 2050 от NVIDIA.





рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Оригинальная модель AYANEO 2 основана на процессоре AMD Ryzen 7 6800U, доступны конфигурации с 16 или 32 ГБ оперативной памяти, накопителем от 512 ГБ до 2 ТБ по цене от 1099 до 1499 долларов США.

Источники ITHome Wccftech